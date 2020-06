El Constitucional no suspendrà les condemnes dels líders del Procés

El Ple del Tribunal Constitucional no té previst suspendre les condemnes dels líders independentistes catalans mentre els magistrats resolen els seus recursos d'empara contra la sentència del Tribunal Suprem.

Es tracta d'un dels assumptes que el tribunal de garanties abordarà en el ple que arrenca demà, quan el tribunal de garanties ha de resoldre dues qüestions plantejades pels líders independentistes catalans.

En primer lloc, els magistrats no accediran previsiblement a la petició de suspendre l'execució de les seves condemnes en la mesura que s'estudien els seus recursos contra la sentència, com així havien reclamat els nou condemnats per sedició.

Segons les fonts, hi ha una doctrina consolidada del mateix Tribunal Constitucional que diu que només se suspenen temporalment les condemnes quan les penes de presó són inferiors a cinc anys, el que no és el cas, perquè els líders del Procés compleixen entre 9 i 13 anys, de manera que hi ha "poques possibilitats" que prosperi perquè és "un assumpte amb una postura clara".

Ara bé, sobre la taula quedaran excloses les peticions del líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, i de l'exconseller Raül Romeva, que es deixaran per més endavant ja que abans urgeix resoldre les recusacions que van plantejar contra tots els magistrats.

De fet, serà un dels primers assumptes en l'ordre del dia i del qual no consten opinions discordants entre els seus membres ja que la mateixa jurisprudència de la sala estableix que les recusacions massives del tribunal són inadmissibles, perquè en aquest cas no hi hauria qui pogués resoldre les empares contra la sentència del Suprem, ja que els magistrats no tenen substituts.

El Constitucional pot admetre les recusacions individualitzades, però sempre que s'han plantejat en conjunt les ha rebutjat, de manera que res apunta que els magistrats optin pel contrari.