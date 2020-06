Els insults racistes d'un mosso a un jove: «Ets un mico, negre de merda»

L'entitat SOS Racisme ha fet públic aquest dilluns un àudio en què se sent un agent dels Mossos d'Esquadra -segons l'identifica l'organització- que profereix repetits insults racistes a una persona, entre ells "ets un mico" o "negre de merda".



En un comunicat, SOS Racisme indica que els insults van ser llançats contra Wubi, "un jove de 20 anys" que es trobava llavors "en una petita localitat del Bages".



Va ser el mateix Wubi qui va gravar l'àudio de l'escena, en la qual, a més de ser objecte d'insults i amenaces del tipus "la propera vegada que vegis a la policia corre, però intenta anar-te'n més lluny d'Àfrica", denuncia que va ser escopit i patejat.





#COMUNICAT

La brutalitat, normalització i impunitat del #RacismePolicial, relat d'un cas.



El cap dels @mossos, Eduard Sallent, ha admès recentment que existeix un "biaix ètnic" en el camp de les identificacions policial. Entendre i normalitzar el racisme policial i...

*Fil pic.twitter.com/HFMxbZjAZN — Sos Racisme Cat (@SOSRacis) June 15, 2020

"Si us plau, deixeu-me en pau, que sóc un humà com vosaltres", diu Wubi en un moment, al que l'esmentat agent contesta: "No ets humà, tu ets un mico. Negre de merda".Després d'aquest episodi, succeït en el marc d'una intervenció policial durant un desnonament el 10 de gener del 2019, Wubi va ser posat a disposició judicial en qualitat de denunciat per un delicte contra la salut pública davant del jutjat número 5 de Manresa (Bages), un procediment finalment arxivat, segons la nota de premsa.Wubi va contactar amb l'advocada i tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme Marilda Sueiras i el cas es troba ara, segons el comunicat, en fase d'instrucció judicial, si bé mentrestantLa família de Wubi i Sueiras van arribar a mantenir una reunió amb el comissari Josep Codina en què, segons la versió de SOS Racisme, aquest va afirmar que "no es podia emprendre cap actuació contra els agents mentre el procediment penal seguís en curs".L'entitat sosté que aquest episodi demostra queper frenar la "impunitat, racisme i corporativisme policial" imperants.Assenyala així mateix que el seu Servei d'Atenció i Denúncia ha recollit des del 1999 un total de 571 casos de racisme policial, però que només en quatre ocasions aquests han comportat condemnes penals, "i en cap cas s'ha reconegut el racisme".Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han indicat a Efe que no es pronuncien al respecte perquè el cas està judicialitzat i