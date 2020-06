Almenys 15 ferits en un tren que ha xocat contra la barrera de final de via a Mataró

Almenys 15 persones que viatjaven en un tren de l'Hospitalet de Llobregat a Mataró han resultat ferits aquest dimarts després que el comboi no hagi frenat a temps durant la maniobra d'estacionament i hagi xocat contra la barrera de final de via. Els ferits són dos usuaris del tren i el maquinista.





Nova actualització per l'accident de tren a #Mataró:

Des del SEM hem activat l'equip de psicòlegs.

Helicòpter medicalitzat també ha estat activat, in situ.

, i s'està pendent de la valoració del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per determinar la xifra definitiva d'afectats.Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de cinc a la via quatre de l'estació de Mataró. Les primeres estimacions parlen de contusions i lesions de caràcter lleu. Renfe ha activat els protocols per a aquest tipus d'incidents i ha avisat Protecció Civil, Bombers i SEM.