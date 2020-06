El cap de Mossos assegura que senten "vergonya i indignació" per l'actuació racista

El comissari cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha escrit una carta aquest dimarts dirigida als agents després de conèixer-se la presumpta agressió racista de sis agents a Manresa, i ha dit que són casos aïllats que perjudiquen el cos enormement: "Sé que quan vau escoltar l'enregistrament també vau sentir vergonya i indignació".

En la missiva, avançada per Ser Catalunya i consultada per Europa Press, parla de l'enregistrament en el qual s'escolta com va ser la presumpta agressió de gener de 2019, i apunta que és una conducta que no representa a la policia catalana: "Atempta contra la professionalitat i el bon treball que quotidianament duem a terme".

"Entenem que en una policia democràtica no hi ha lloc per a actituds i conductes contràries als seus principis i valors", exposa Sallent en la carta, i sosté que en el cos de Mossos no es tolerarà cap actitud ni conducta racista, xenòfoba o discriminatòria.

Per això rebutja l'actuació, assegura que des de la policia catalana mantenen un compromís per treballar per a la construcció d'una societat justa i cohesionada, i fomentar "l'edificació de ponts que garanteixin la cooperació i la confiança entre la policia i la ciutadania".

"Us animo a seguir sent especialment acurats a garantir que es tracta de forma apropiada a tothom, que s'utilitza un llenguatge neutre a tot moment i que no es permeten conductes o actituds discriminatòries", afegeix el cap de Mossos.