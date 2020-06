Catalunya porta 102 dies ininterromputs amb morts diàries per Covid-19

Només cinc dies abans que diumenge finalitzi l'estat d'alarma, Catalunya no deixa de registrar morts per Covid-19 cada dia, ininterrompudament, des del 6 de març -en total 102 dies-, amb un màxim de 416 morts en una sola jornada el 30 de març i amb almenys 29 en els darrers 7 dies.

En total, Catalunya comptabilitza ja 12.469 víctimes mortals pel coronavirus, sense que hi hagi hagut cap dia des del 6 de març, quan oficialment es va comunicar la primera mort, en què no hi hagi hagut nous òbits.

També els contagis segueixen comptant-se diàriament amb un degoteig que no para, encara que sembla anar disminuint la quantitat, cosa que indica que el virus segueix actiu tot i que les autoritats sanitàries han donat per controlada l'epidèmia.

Crítiques d'Oriol Mitjà als governs català i espanyol



L'infectòleg Oriol Mitjà, assessor del govern català, ha criticat aquest dimarts que ni Generalitat ni Govern espanyol s'han deixat "ajudar pels experts", i ha avisat que amb el fred arribarà una altra onada de virus que obligarà a prendre noves mesures de distanciament.

En una entrevista a RAC-1, Mitjà ha lamentat que "la Generalitat no ha fet cas al pla que li va presentar, en el qual proposava, entre altres coses, crear un passaport d'immunitat i fer seguiment de les persones contagiades a través del mòbil.

Mitjà alerta que "només hem experimentat una petita fracció del que el virus pot fer en la nostra població", i apunta que hauran de tornar a prendre mesures de distanciament social "intermitents".

L'infectòleg, el primer que va opinar que havia de suspendre el MWC quan les autoritats defensaven que se celebrés, creu que "hi va haver una manca de sentit comú, sobretot a finals de febrer i primera setmana de març, quan ja hi havia casos i el ministeri deia que no hi havia transmissió comunitària".

"Es feien trampes al solitari. No tenien capacitat de detectar casos autòctons", ha retret Mitjà.

Segons l'infectòleg, "la situació del virus ara és força estable. Hi ha factors que fan que el virus retrocedeixi. També hi ha un factor climatològic i tenim menys contacte en espais tancats, fem millor ús de les màscares, evitem esdeveniments...", però augura que el virus tornarà amb el fred i demana evitar aquest estiu "esdeveniments i espais on la respiració és ràpida, com gimnasos o karaokes".

"Aquesta crisi encara no ha acabat, encara que ens ha donat una mica de treva perquè s'han pres les mesures adequades i la climatologia ha ajudat. Però el 95% de la població segueix sent susceptible. I segueix tenint la mateixa letalitat. No hi ha res que faci pensar que no pugui tornar a fer mal", ha avisat.

Els experts calculen que entre el 15% i el 20% de les persones curades desenvoluparan algun tipus de seqüela post-Covid-19 i un 38,2% de les infermeres de Catalunya s'han infectat.

Mentre la Generalitat espera que el Ministeri de Sanitat autoritzi matí que dijous Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida avancin a la fase 3 de desescalada, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat que el Govern començarà a regular la desescalada en aquest mateix moment, sense esperar la finalitat de l'estat d'alarma, en aspectes com la mobilitat o l'obligatorietat d'aïllar-si es tenen símptomes de la Covid-19.

Ja des de la fase 3 a tot Catalunya, el Govern ha de regular aspectes relacionats amb la mobilitat, ús de mascaretes o obligatorietat d'aïllar-se si es tenen símptomes de coronavirus, segons la consellera, que ha evitat entrar en la polèmica amb Oriol Mitjà sobre les seves crítiques.

El Govern central ha aprovat avui el Decret llei que preveu la paga de gratificació als treballadors del sistema públic de salut i de les residències d'avis amb places públiques, per una xifra global de 140 milions.

La paga serà d'entre 350 i 1.350 euros que els professionals sanitaris rebran en la nòmina d'agost i de 900 euros per a les treballadores que van estar en primera línia a les residències, on més s'ha acarnissat el virus.

Precisament, la Coordinadora de Residències 5 + 1 ha protagonitzat avui una protesta a la plaça Sant Jaume per reclamar mesures que donin una vida digna i drets a la gent gran que viuen en aquests centres.

Representants de la Coordinadora han estat rebuts pel president català Quim Torra i li han explicat la proposta que els familiars d'ancians volen que s'aprovi al Parlament perquè les persones que viuen en residències tinguin una vida digna i no es torni a repetir la gran quantitat de morts.