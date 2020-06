ERC exigeix a Buch canvis estructurals i que acceleri l'auditoria interna dels Mossos

ERC ha exigit aquest dimarts al conseller d'Interior, Miquel Buch, que porti a terme "canvis estructurals" en els Mossos d'Esquadra per evitar futures agressions racistes d'alguns agents, així com accelerar l'auditoria interna anunciada el passat mes d'octubre.

L'entitat SOS Racisme va fer públic ahir un àudio en què se sent presumptament a un agent dels Mossos proferint repetits insults racistes a una persona, entre ells "ets un mico" o "negre de merda", en un incident que va ocórrer el 10 de gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra (Bages), pel qual actualment hi ha sis mossos investigats.

Tot i que el conseller Buch ja va ordenar el canvi de destinació dels sis agents de l'àrea de recursos operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra que un jutge de Manresa (Bages) investiga pels insults racistes, ERC considera que és una mesura "insuficient "i que resulta" inadmissible "que no s'adoptés fins que els fets han transcendit públicament.

Els republicans condemnen "l'agressió racista" i adverteixen que "aquests comportaments són tan o més censurables en el si d'una policia democràtica com en el conjunt de la societat, de manera que cal denunciar-los i perseguir-los en totes les circumstàncies".

Segons ERC, el Departament d'Interior "no pot mostrar cap tipus de connivència amb els responsables d'aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que aquests hagin d'afrontar en un futur".

Considera, en aquest sentit, que el canvi de destinació dels sis agents "és una mesura insuficient" i que "desgraciadament" els fets denunciats "no són aïllats", amb la qual cosa "la gestió dels comportaments racistes, xenòfobs o violents protagonitzats per agents del cos exigeixen una reflexió que ha d'anar més enllà dels episodis individuals".

ERC recorda, en aquest punt, que ja va mostrar recentment la seva preocupació "per la gestió realitzada pel departament de el cas de l'inspector Jordi Arasa, ascendit poc abans d'haver estat condemnat per lesions".

Esquerra Republicana lamenta que "massa sovint el comportament d'alguns agents ha posat a el cos de Mossos d'Esquadra al centre de polèmiques que l'allunyen del que la ciutadania de Catalunya espera i mereix de la seva policia".

Per aquest motiu, ERC exigeix a el Departament d'Interior que "acceleri la resolució i publicació de l'auditoria de el cos anunciada el passat mes d'octubre, i que s'executin al més aviat possible les mesures estructurals necessàries que se'n derivin per corregir aquesta situació" .