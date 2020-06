Catalunya vol regular la desescalada «immediatament» si passa a la fase 3

El Govern començarà «immediatament» a regular la desescalada, en aspectes com la mobilitat o l'obligatorietat d'aïllar-se si es tenen símptomes de la covid-19, en el cas que Catalunya passi a fase 3 aquesta mateixa setmana, sense esperar que acabi l'estat d'alarma. Així ho va explicar la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, a la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català.

El Govern està a l'espera que l'executiu central autoritzi el pas de tot Catalunya a la fase 3 demà, per tal que es puguin afrontar de manera més «escalonada» els desplaçaments amb motiu de la revetlla de Sant Joan, va justificar Budó.

La consellera va assenyalar que, si el Govern central valida el pas de Catalunya a fase tres, «immediatament» el Govern català ha d'acordar fer el salt a «una nova etapa» en què ja establiran un «marc regulador» propi, sense esperar que acabi l'estat d'alarma el proper dia 21 de juny.

«En la fase 3 hi estarem el temps mínim imprescindible per fer el tràmit necessari per passar a aquesta nova etapa», va remarcar. En aquesta etapa, el Govern vol regular aspectes relacionats amb la mobilitat, l'ús de mascaretes o l'obligatorietat d'aïllar-se si es tenen símptomes de coronavirus, va explicar la portaveu.

Pel que fa al Fons Covid-19 de 16.000 milions d'euros a repartir entre les comunitats autònomes aprovat pel Govern central, Budó va afirmar que és «insuficient» el que rebrà Catalunya, tenint en compte que només la despesa sanitària estimada per la Generalitat ha pujat a «gairebé 4.000 milions d'euros».

D'altra banda, la consellera va evitar entrar en la polèmica amb l'infectòleg Oriol Mitjà, que ha assessorat el Govern català i que va criticar ahir que ni la Generalitat ni el Govern espanyol s'han deixat «ajudar pels experts». Budó es va limitar a agrair la feina de Mitjà i es va mostrar convençuda que, en el cas que apareguin rebrots o una segona onada de covid-19 a la tardor, «aquestes persones que han ajudat estaran al costat del Govern».