Desestimen els recursos de Millet i Osàcar i han d'entrar a presó abans del 25 de juny

L'Audiència de Barcelona ha acordat que l'expresident de Palau Fèlix Millet i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar ingressin a la presó en una setmana, sense esperar que es resolgui l'indult i el seu recurs d'empara, després de recordar que van ser condemnats per un cas greu de "corrupció política".

En dues providències, la secció desena de l'Audiència de Barcelona desestima la petició de les defenses que se suspengui l'ingrés a presó de Millet i Osàcar, en el cas de l'expresident de Palau de la Música per la seva petició d'indult al Govern central i, en el de l'extresorer de CDC, per la presentació d'un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.

D'aquesta manera, el tribunal confirma el 25 de juny vinent com a data límit perquè Millet, que va ser la seva mà dreta de Jordi Montull i Daniel Osàcar, ingressin voluntàriament a la presó per complir les penes de nou anys i vuit mesos, set anys i mig i tres anys i mig que se'ls van imposar, respectivament, pel saqueig de Palau i el pagament de comissions a CDC.

La sala considera que les malalties que pateixen Millet i Osàcar, tots dos de 84 anys, no els comporten un "risc vital" en cas de ser empresonats i recalca que han estat condemnats per delictes greus vinculats a la "corrupció política", ja que el desfalc de Palau de la Música va emmascarar el pagament de comissions il·legals de la constructora Ferrovial a CDC.

En el cas de Millet, subratlla la sala que ha estat condemnat a pagar 23 milions d'euros a la Fundació Palau de la Música i al Consorci de Palau de la Música -que agrupa les administracions que nodreixen de fons públics a l'entitat cultural- , així com 677.904 euros més a Hisenda.

No obstant això, recalca el tribunal, les quantitats consignades pels acusats per pagar la responsabilitat civil fixada i les derivades de la venda de diversos béns immobles propietat de Millet "ni tan sols ascendeixen al 20%" de les indemnitzacions que s'haurien d'abonar pel desfalc .

Segons l'opinió de la sala, les patologies que esgrimeix Millet per eludir la presó són la pèrdua d'agudesa visual i oïda, bronquitis crònica, osteoartrosi localitzada i limitació funcional de la columna, sense que cap d'aquestes malalties siguin un impediment per ingressar a la presó .

"Els informes mèdics no revelen que el penat pateixi una malaltia greu amb patiments incurables", segons la sala, que creu que no està acreditat que les malalties de Millet "comportin un risc vital", i insisteix que el saquejador de Palau no està ingressat a cap hospital ni geriàtric, sinó que rep al seu domicili el tractament que necessita.

Per a la sala, "no hi ha cap base per afirmar que la vida del penat pugui córrer risc vital per la seva estada a la presó", encara que se li hagi de dispensar a la presó l'assistència mèdica o trasllats hospitalaris que necessiti, així com les cures d'una tercera persona.

Els mateixos arguments exposa la sala per descartar suspendre l'ingrés a presó d'Osàcar, després de recordar que, encara que aquest no té antecedents, ha estat condemnat a una pena superior a dos anys de presó per delictes vinculats a la corrupció política.