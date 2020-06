Torra promet eleccions quan s'encarrili la sortida de la crisi

Torra, ha reiterat l'aposta per convocar eleccions un cop s'hagi encarat la recuperació de la pandèmia. Durant la sessió de control en el ple d'aquest dimecres, el cap del Govern ha replicat així l'enèsima petició dels comuns perquè convoqui ja la cita electoral, de la mà de la presidenta de CatECP, Jéssica Albiach. Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha preguntat a Torra com remodelarà els pressupostos per afrontar l'emergència educativa. El president ha apel·lat a la responsabilitat de socialistes i comuns perquè l'Estat enviï a Catalunya més recursos econòmics.

Torra ha reiterat que, en part, la capacitat de la recuperació econòmica de Catalunya i la gestió dels recursos depèn de l'ajut que enviï el govern espanyol, -"el seu", ha dit dirigint-se a Iceta. "Tenen la responsabilitat dels recursos de Catalunya", ha afegit el president del Govern, que ha instat el líder del PSC a "tenir en compte" els "interessos" del país.