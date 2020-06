Així serà la nova normalitat a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dijous que Catalunya deixarà de tenir percentatges d'aforament a partir del 25 de juny, i que les mesures davant el coronavirus es basaran en criteris de distància social: un metre i mig entre persones, que ha definit com a equivalent dos metres quadrats i mig de superfície. Ho ha explicat en roda de premsa al costat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch, en la qual ha detallat el decret pel qual Catalunya entra a partir de la mitjanit d'aquest dijous en la "fase de represa" substituint la fase 3 decretada pel Govern central.

La fase de represa té les següents característiques:

MOBILITAT

S'aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya.



AFORAMENTS

Fins al 25 de juny (període d'adaptació): La capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%.

A partir del 25 de juny: No es marca un percentatge de capacitat sinó que la distància física de seguretat a l'interior dels locals ha de ser de 2,5m2 per persona i a l'exterior d'1,5m.



MASCARETES

És obligatori l'ús de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m.



PARCS INFANTILS

Poden obrir els parcs infantils però cal respectar sempre la distància mínima interpersonal i l'ús de mascareta si no es pot mantenir.



RENIONS I OCI

Està permesa la celebració de reunions familiars i d'activitats socials, també la pràctica esportiva no professional, sempre que no es generin aglomeracions ni es superi l'aforament establert. Els organitzadors hauran de vetllar pel manteniment efectiu de la distància física i garantir condicions d'higiene adequades.



ESDEVENIMENTS A L'AIRE LLIURE

Els organitzadors han de tenir un control estricte del registre d'assistents o preassignar les localitats, fer obligatori l'ús de mascareta i establir espais sectoritzats amb control de fluxos d'accés i sortida independents. També hauran de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics. La superfície de seguretat es podrà rebaixar si es fa ús de la mascareta i si es sectoritza l'espai, amb control d'accés i de sortida independents, que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.



ESDEVENIMENTS EN ESPAIS TANCATS

La Generalitat fixa la necessitat de sectoritzar la zona, amb control d'accés i sortides independents, però limita el nombre màxim de persones a 1.000, que es pot doblar si hi ha localitats preassignades. La distància de seguretat es pot rebaixar si es fa ús de la mascareta, es porta un registre d'assistents o hi hagi preassignació de localitats, i es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.



CONGRESSOS I FIRES

En congressos, fires i actes similars, la resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d'assistents s'ajusti a l'aforament del lloc a partir de la superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona. Caldrà portar un registre d'assistents, promoure mesures de circulació, controls de fluxos d'accés i sortida, i posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics. La superfície de seguretat es podrà rebaixar si es fa ús de la mascareta i si es sectoritza l'espai, amb control d'accés i de sortida independents, que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.



CENTRES EDUCATIUS, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS, PENDENTS D'UN PLA SECTORIAL

La Generalitat preveu aprovar plans sectorials per a una quinzena d'àmbits d'activitat, com universitats, serveis socials, centres docents, transports, establiments comercials, d'hostaleria i restauració, turisme, locals d'oci nocturn, lleure infantil, instal·lacions esportives, equipaments culturals o festes i esdeveniments populars. Els plans sectorials ja aprovats durant les fases de la desescalada s'hauran d'adaptar a la nova situació.



RECOMANACIONS

Higiene de mans freqüent.

Distància de seguretat interpersonal d'1,5m.

Preferència per activitats a l'aire lliure.

Risc de rebrot

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha argumentat que tenir la capacitat de detectar nous brots i actuar amb rapidesa "depèn que tothom sigui conscient i conseqüent" amb la regulació.

Sobre el sistema de salut català, la consellera ha assegurat que "està capacitat per atendre un rebrot, identificar el virus, fer l'aïllament de casos i el seguiment dels seus contactes i també ha reforçat els seus punts vulnerables", com les residències.

No obstant això, en ser preguntada per possibles confinaments en el futur, ha augurat accions que permetin contenir els casos per no col·lapsar el sistema sanitari i que pugui atendre a l'activitat assistencial amb normalitat.