Gonzalo Boye: "Estrasburg restituirà Torra i hi haurà dos presidents"

Gonzalo Boye, advocat del president Quim Torra, considera que el Tribunal Europeu de Drets Humans "restituirà" en el càrrec Torra en el cas que el Suprem ratifiqui la seva inhabilitació, per la qual cosa augura que en un futur coexistiran dos presidents de la Generalitat amb iguals drets.

Boye s'ha referit a la sentència que inhabilita Torra pel cas de les pancartes i ha assegurat que "nosaltres estem convençuts -ha dit- que si el Suprem no corregeix el desastre fet pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), qui ho farà serà el Tribunal Constitucional, cosa que dubto, o el Tribunal Europeu de Drets Humans. Aquesta sentència no resisteix el pas per Estrasburg".

L'advocat ha explicat que si el cas arriba a les instàncies europees i aquestes donen la raó a Torra, la sentència condemnatòria serà "anul·lada" i això portarà que se'l "restitueixi en el càrrec ja que coexisteixin dos presidents de la Generalitat amb els mateixos drets. Això generarà un conflicte, i el Tribunal Suprem ho hauria de saber".

Després de confessar-se artífex jurídic de la fugida de l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les en "Ahí lo dejo", l'advocat Gonzalo Boye ha revelat ara els detalls de l'ofensiva legal desplegada davant els tribunals europeus en defensa dels líders del procés en el seu nou llibre, "Así estan las cosas" (Roca Editorial).

Boye, que al llarg de les 285 pàgines del seu nou llibre explica els secrets de la batalla judicial que lliura als tribunals europeus com a representant legal de Puigdemont i de la resta d'exconsellers que viuen a Bèlgica, ha explicat a EFE que moltes de les coses que aplica en l'exercici de l'advocacia les va aprendre del seu esport favorit: el rugbi.

"Gràcies al rugbi sé jugar en equip, cosa que la majoria dels advocats no saben fer. L'exercici del dret és una feina que moltes vegades es fa de manera individualista, i jo crec que un bon treball jurídic, un producte de qualitat, s'ha de fer en equip", ha assenyalat.

El jurista xilè ha explicat també en "Así están las cosas" que va ser "un error" que ell no estigués present en alguna de les defenses del judici al Suprem als presos independentistes.

"Crec que l'enfocament del judici no era l'adequat: calia interactuar molt amb la normativa europea, plantejar qüestions prejudicials davant el TJUE, posar sobre la taula la sentència de Schleswig-Holstein ... crec que si s'hagués fet, les coses haurien anat d'una altra manera", ha explicat.

En el llibre, que surt a la venda avui, explica el sistema de previsió de fets que va posar a disposició de Puigdemont i d'altres polítics a l'octubre del 2017, després del referèndum, perquè prenguessin la decisió d'anar-se'n d'Espanya o quedar-se.

"Són uns documents que anomenem Efecte Dòmino, en què preveiem tots els escenaris que poden ocórrer. En el llibre vam publicar l'Efecte Dòmino 0 i l'Efecte Dòmino 1, però nosaltres anem ja pel 20", ha assenyalat.

Al fil de la decisió que va prendre la plana major de la Generalitat a l'octubre del 2017, Boye escriu en el llibre que alguns ho van fer "seguint consell legal, d'altres per decisions familiars i d'altres guiats per aquest fals sol que cada dia surt per un lloc diferent" i ha matisat a EFE que quan parla d'aquest "sol" es refereix al fet que "hi ha gent que s'enlluerna amb consells que no tenen cap fonament, que són des del punt de vista jurídic bastant esotèrics".

Pel que fa als èxits aconseguits en les instàncies judicials europees, com aconseguir que el TJUE reconegués la condició d'eurodiputats de Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín, ha destacat que, al seu parer, "s'està demostrant que l'exili no ha estat un refugi de covards, sinó una trinxera de valents".

A aquest propòsit, ha afegit: "de fet, a dia d'avui, Puigdemont i Comín són immunes i no poden tornar a Espanya perquè el Suprem ha establert que les prerrogatives i immunitats dels europarlamentaris no s'apliquen dins d'Espanya, la qual cosa és molt greu perquè estan deixant en suspens una norma europea. I això a Espanya li passarà factura en algun moment, perquè les institucions europees aquests conyes les aguanten el just i necessari".

I pel que fa a l'horitzó esdevenidor, l'advocat ha assenyalat que les pròximes cites importants del calendari són la vista sobre l'euroordre de detenció de l'exconseller Lluís Puig, el proper dia 23 de juny, i el conegut suplicatori: la votació del Parlament Europeu per decidir si decau la immunitat de Puigdemont i Comín, que podria ser a finals d'aquest any.