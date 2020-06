Torra signarà aquest migdia el decret en què la Generalitat regularà "la fase de recuperació"

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat que aquest migdia el president de la Generalitat, Quim Torra, signarà el decret pel qual la Generalitat passa a ser l'autoritat competent per gestionar la "fase de recuperació". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Budó ha explicat que a les 9 hores comença la reunió del Procicat per aprovar les mesures d'aquesta nova etapa i que amb "molta probabilitat" hi haurà una roda de premsa al migdia per explicar-ne el contingut. La voluntat és, segons Budó, "simplificar" el conjunt de normes que s'han anat dictant i que poden generar "confusió". Així doncs, Catalunya només haurà estat en fase 3 durant unes hores.

Budó ha afirmat que l'estat d'alarma es mantindrà vigent fins diumenge, perquè es tracta d'una decisió que ha pres el govern espanyol i posteriorment ratificada per les corts espanyoles. El que passarà aquest dijous és que, segons ha explicat la consellera, Catalunya podrà prendre les seves "pròpies decisions i avançar en la regulació d'aquesta etapa".Tot i no voler avançar les normes que aprovarà el Procicat aquest matí, la portaveu del Govern ha avançat que la voluntat és "simplificar" el conjunt de mesures que s'han anat dictant en els darrers mesos. I ha admès que hi ha un gruix de normes que "poden crear confusió". "Anem a simplificar les normes i escriure clarament els criteris que han de regular aquesta fase", ha conclòs.

I això va de definir les mesures que tenen a veure amb els actuacions individuals (distàncies, ús de mascaretes i higiene) i també regular les mesures per a cada sector. En aquest sentit, ha concretat que cada departament de la Generalitat farà un pla sectorial específic amb coordinació amb el món local.Budó ha afirmat que al Govern no li agrada l'expressió de "nova normalitat" i que en vol defugir. En aquest sentit, ha definit que la nova etapa és una fase "de represa, de millora o de recuperació". Una fase que ha de permetre a l'executiu preparar-se per si de cas a la tardor hi ha un rebrot o una segona onada.