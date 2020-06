Interior preveu una operació sortida del pont de Sant Joan que «pot ser de xifres rècord»

El Departament d'Interior preveu que surtin mig milió de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona en un pont de Sant Joan que "pot ser de xifres rècord", segons el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau.

Hi haurà un reforç d'efectius de bombers, el telèfon 112 arribarà fins a un 280% de capacitat i entre aquest divendres i Sant Joan es faran 1400 controls policials a les carreteres.

"Aquests reforços no serviran per a res si no deixem de tenir la guàrdia ben alta", ha advertit el conseller d'Interior, Miquel Buch. Si bé les revetlles no estan prohibides, la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha recomanat fer celebracions familiars i que als actes amb molta afluència es respecti la distància de seguretat.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus