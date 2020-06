La presó de Brians 1 ha de retirar el gel desinfectant perquè les recluses se'l bevien

La presó barcelonina de Brians 1 ha decidit retirar el gel desinfectant, que a causa de la pandèmia de coronavirus estava a disposició dels reclusos, després de descobrir a un grup d'internes consumint-lo a manera de beguda alcohòlica.

Segons informa la Cadena SER, les recluses barrejaven el gel hidroalcohòlic amb refresc de cola i el consumien a manera de combinat, una cosa altament desaconsellada per les institucions mèdiques, que adverteixen de la toxicitat d'aquests gels i aconsellen trucar a telèfon d'informació toxicològica o acudir a un professional sanitari en cas de consum accidental.

No és la primera vegada que a les presons catalanes es detecta un consum alcohòlic poc ortodox, sent coneguda pels funcionaris de presons el que es coneix com 'la chicha', una improvisada fermentació de fruites amb sobres de menjar com pa, iogurts o sucre, elaborada en garrafes de lleixiu alls propis centres penitenciaris.