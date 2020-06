Cau un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana en naus industrials

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un entramat criminal dedicat al cultiu massiu de marihuana en naus industrials i a la seva distribució internacional. L'operatiu s'ha desenvolupat en diverses fases i ha permès detenir 26 persones -set de les quals han ingressat a presó provisional- i el decomís de drogues per un valor superior al milió d'euros al mercat il·lícit. L'organització criminal disposava d'onze magatzems repartits per tot Catalunya destinats al cultiu intensiu de marihuana, cinc dels quals ubicats a Tarragona i la resta a Terrassa, Riudoms, Castellbell i el Vilar, Montcada i Reixac, Vic i Castellví de Rosanes. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions en els propers dies.

La darrera fase de l'operatiu –el dimarts 16 de juny- es va saldar amb la detenció de nou persones, que s'afegeixen als altres 17 arrestats des que es va iniciar la investigació al mes febrer. Als 26 arrestats de nacionalitat espanyola, albanesa, sèrbia i marroquina, se'ls considera presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Inici de l'operació: al febrer a Castellví de Rosanes

La investigació es va iniciar durant la segona quinzena del mes de febrer, quan els Mossos van localitzar una plantació de marihuana en una nau industrial de Castellví de Rosanes. Fruit de les indagacions policials els investigadors van determinar que darrera els responsables de la plantació hi havia un complex entramat criminal que controlava moltes més plantacions de marihuana, ubicades en diferents municipis de la geografia catalana, per a la seva posterior distribució dins i fora de Catalunya.

El gruix de l'entramat estava format per persones de nacionalitat albanesa i d'altres zones del Balcans, tot i que també comptaven amb la col·laboració de persones de nacionalitat espanyola i marroquina. Tots amb diversos antecedents per delictes contra la salut pública en altres països europeus. Els agents van comprovar que els investigats havien llogat diverses naus i domicilis en diferents punts de Catalunya amb l'objectiu d'establir una xarxa de cooperació per al cultiu i la distribució de marihuana en gran quantitats.

Alt nivell de vida: 5.000 euros al mes pel lloguer de cases

En paral·lel, el investigadors van constatar que els integrants de l'organització duien un nivell de vida molt elevat, tot i que cap d'ells disposava de feina estable remunerada, com ho demostra el fet que paguessin fins a 5.000 euros al mes pel lloguer de cases d'alt estanding o per les naus industrials o la compra de rellotges d'alta gamma, alguns dels quals amb valor superior a 11.000 euros. L'organització comptava amb una estructura ben definida i amb una clara distribució de tasques de cadascun dels membres.

Un jugador de la segona divisió albanesa, entre els arrestats

Els responsables de l'organització, entre els quals hi havia un jugador de futbol professional d'un equip albanès de segona divisió, disposaven de diversos grups de persones encarregades de vigilar contínuament les naus industrials on hi tenien les plantacions. De vegades fins i tot els tancaven al seu interior, on vivien en condicions precàries. Els investigadors van constatar que per fer els enviaments de drogues fora de Catalunya l'organització feia servir camions de transports de mercaderies per eludir els controls i els tancaments de fronteres establerts amb motiu de la covid-19.

A més, tots el membres del grup per tal d'evitar l'acció policial sempre desplaçaven de matinada pel territori català, i canviaven contínuament de vehicles i de vies de comunicació. L'organització havia arribat a un elevat nivell d'especialització i tecnificació dels cultius de manera que podien desmantellar i reinstal·lar ràpidament tota una plantació de marihuana de més de 1.500 plantes si tenien sospites que la policia els vigilava. Tot i que disposaven de la infraestructura, la tecnificació i el coneixement per fer cultius encara més extensius preferien disposar de plantacions més reduïdes però molt repartides per tot el territori, amb l'objectiu de poder garantir sempre la continuïtat de la producció si algunes era intervinguda per la policia.

225 quilos de cabdells de marihuana i 5.600 plantes

El dimarts passat 16 de juny es va establir un operatiu policial, tutelat pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Martorell, que va permetre detenir nou membres de l'organització i dur a terme set entrades i escorcolls a Vic, Castellví de Rosanes, Tarragona, Reus, el Masnou i Montcada i Reixac, cinc en naus industrials i dos en domicilis. L'operatiu policial, en les seves diverses fases, ha permès la intervenció de 225 quilos de cabdells de marihuana preparats per al seu consum, 5.600 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i 1.000 esqueixos de marihuana.

El total de les substàncies intervingudes tindria un valor superior al milió d'euros al mercat il·lícit català, tot i que es podria triplicar el seu valor un cop fora de l'estat espanyol.