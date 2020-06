El conseller d'Exeteriors a Torra: No s'entendria que fixés la data de les eleccions de forma "unilateral"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha advertit el president de la Generalitat, Quim Torra, que la ciutadania "no entendria" que la data de les eleccions a Catalunya la fixes de forma "unilateral". Solé ha constatat que en ser el Govern de coalició és "molt millor" que els acords es prenguin amb consens i no de forma "unilateral". Solé ha afirmat que l'executiu ha de tenir un "horitzó" i que està "segur" que s'arribarà a un acord per la data dels comicis. El conseller ha condicionat la celebració de la Comissió Bilateral amb l'Estat a que prèviament s'hagi "parlat" amb el govern espanyol i tingui "voluntat d'arribar a acords" sobre el referèndum i l'amnistia.

Solé ha dit que el Govern sempre treballa en "tots els espais" que permetin la "negociació i el diàleg" i que la comissió bilateral Estat-Generalitat ha de permetre posar damunt la taula els problemes "essencials" de la ciutadania. Tot i això, Solé ha dit que aquesta trobada només tindrà "sentit" si s'emmarca en un espai de "diàleg" i "negociació". "La bilateral està condicionada a la possibilitat de celebrar la taula de negociació. Cal arribar a acords. Mai deixarem la cadira buida on es pugui dialogar i arribar a acords", ha apuntat.

Així, Solé ha destacat que la comissió bilateral tindrà més "garanties d'èxit" si existeix prèviament un clima "d'acord i negociació". "Per nosaltres és imprescindible la capacitat d'asseure's, dialogar i abordar temes essencials com el dret a l'autodeterminació i l'amnistia dels processats per l'1-O. Que puguin abordar-se i puguin arribar acords", ha assenyalat. "Si el clima és favorable i hi ha capacitat de diàleg i negociació i una voluntat i actitud proactiva per arribar acords és evident que la comissió bilateral serà molt més fàcil", ha expressat.

Per contra, ha avisat que si davant la taula de diàleg entre governs es troben "silenci", una "cadira buida" o "confrontació", qualsevol altre possible acord "és molt més difícil". Per tot plegat, ha emplaçat el govern espanyol a generar un "espai de confiança". Quan es plantegi la celebració de la reunió bilateral, el Govern fixarà quines són les prioritats i quins membres de l'executiu català hi prenen part.

El republicà ha mantingut la tesi del seu partit que la taula de diàleg s'ha de celebrar "el més aviat possible" abans del 15 de juliol. Sobre el format de la trobada, ha argumentat que si el govern espanyol la vol celebrar a Catalunya com a un "gest" i s'avança en la negociació "serà benvingut". "Si s'ha de quedar només en un gest, l'important no és on es fa. Podem celebrar-la on convingui", ha apuntat.

Solé ha assegurat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té "cap altra opció" que tractar les demandes del Govern de referèndum d'autodeterminació i amnistia dels presos de l'1-O. Ha dit que es tracta de demandes de "molts catalans" i que l'executiu de l'Estat no té "més opció" que respondre a la voluntat popular.

Millor "consensuar" les eleccions



Solé ha dit que la prioritat del Govern ara ha de ser "abordar la pandèmia" però que també cal "consensuar" la data d'unes possibles eleccions catalanes. El titular d'Acció Exterior s'ha mostrat convençut que es podrà assolir un acord entre JxCat i ERC sobre aquesta qüestió. "Estic segur que cap de les dues formacions vol que sigui el Tribunal Suprem qui anunci la data de les eleccions quan faci ferma la sentència del TSJC sobre Torra", ha afegit.

Crisi de la conselleria, "superada"



Preguntat per si la conselleria d'Acció Exterior ha superat la crisi generada pel cas d'assetjament de l'excap de gabinet de l'exconseller Alfred Bosch, Solé ha dit que s'ha treballat i que la confiança dels treballadors s'ha "recuperat".

Tot i això, ha manifestat que hi ha espais de "millora" i ha explicat que treballen perquè es millorin els protocols interns de detecció d'aquests casos de la Generalitat. Ha dit que treballen amb la conselleria de Treball perquè es revisin els protocols i es garanteixi que hi ha un espai de "confiança" perquè es pugui denunciar de forma anònima.

Les propostes que s'elaborin es sotmetran a valoració del Govern i l'executiu decidirà si s'aproven les revisions de l'actual protocol de la Generalitat.

Les delegacions exteriors durant la covid-19



El conseller d'Acció Exterior ha celebrat que les delegacions del Govern a l'Exterior hagin permès atendre "milers de trucades" de catalans que eren a l'estranger i requerien tornar a casa. Ha destacat que es van rebre moltes trucades perquè en alguns territoris hi havia un "buit" del Ministeri d'Exteriors. De fet, ha dit que hi ha hagut zones on catalans no han tingut cap "altra solució" que contactar amb les delegacions i aquestes els han donat resposta. Ha explicat que al llarg de la pandèmia s'ha pogut mantenir una "col·laboració" amb el govern espanyol.

Això sí, Solé ha tornat a reclamar al govern espanyol que hi hagi més vols de repatriació perquè actualment encara hi ha catalans en diferents punts del món que no han pogut tornar a casa.

Transparència del covid-19



Solé ha explicat que recentment la conselleria a posat al servei de la ciutadania "totes les dades" sobre la covid-19 a Catalunya. "Màxima transparència en moments de màxima complexitat", ha subratllat. També ha indicat que s'ha posat en marxa un programa per internet perquè la ciutadania pugui plantejar preguntes als consellers del Govern.