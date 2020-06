Comença una tímida arribada de turistes a Catalunya per terra, mar i aire

Els primers turistes estrangers, pocs, han començat a arribar avui a Catalunya, un cop finalitzat l'estat d'alarma, per terra, a través de la frontera de la Jonquera; per mar, en un ferri arribat d'Itàlia; i per aire, en alguns dels 40 vols que han aterrat al Prat.

Tant al port com a l'aeroport, els turistes han hagut de passar controls de temperatura i omplir formularis per estar localitzables, mentre que per la frontera de la Jonquera dels turistes estrangers que han arribat en cotxes i algunes autocaravanes s'han doblat en nombre als vehicles que han sortit d'Espanya per aquest lloc.

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat ha rebut sense incidències els primers avions arribats des de tercers països amb l'obertura aquest diumenge de l'espai aeri espanyol a vols procedents de l'espai Schengen i la Unió Europea.

L'aeroport, que només ha obert la terminal T1, té previst operar avui 80 aeronaus, 41 d'elles aterratges de vols nacionals i internacionals, xifres que contrasten amb el miler de vols que operava al Prat en un diumenge de juny de l'any passat.

Els avions de l'espai Schengen que arribaran a Barcelona al llarg del dia procedeixen de Berlín, Düsseldorf, Dublín, Varsòvia, París, Amsterdam, Londres, Zuric, Minsk, Roma, Abu Dhabi, Munic, Frankfurt, Colònia, Eindhoven, Brussel·les, Edimburg, Vilnius i Kíev.

També s'han enlairat vols de sortida cap a les ciutats esmentades, i arribades i destinacions a Menorca, Jerez de la Frontera, Sevilla, Bilbao, Tenerife, Palma, Màlaga, Fuenteventura, Eivissa i Gran Canària.

Aquesta mitjanit s'ha reobert la frontera amb França per la autopisa AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà), la connexió principal per carretera entre Espanya i França, que estava tancada des del passat 17 de març, per l'estat d'alarma.

Segons el Servei Català de Trànsit, fins al migdia havien entrat a Espanya per la Jonquera un total 3.502 vehicles mentre que en direcció sortida la xifra ascendia a 1.562, xifres molt per sota d'un diumenge de juny d'altres anys.

El pas de la Jonquera ha notat també un lleuger increment de vehicles francesos que ha acudit a fer compres al nucli fronterer del Pertús.

Els pocs turistes que han arribat a través del port de Barcelona ho han fet a bord d'un ferri procedent d'Itàlia, perquè els creuers encara no estan autoritzats i trigaran a tornar a navegar.

Tot i que el port no ha tancat per la pandèmia, tots els passatgers que arribaven en ferri, d'Itàlia o de les Balears, havien de passar un control per justificar que el viatge no era de plaer, mesura que ha quedat extingida des d'aquesta mitjanit.

També han arribat a alguns ports esportius de la costa catalana uns pocs vaixells de ciutadans estrangers que no havien pogut navegar fins a Catalunya durant l'estat d'alarma.

Amb tren no han arribat turistes de l'estranger perquè l'AVE que uneix l'estació de Barcelona-Sants amb París no reprendrà els seus viatges fins al pròxim dia 1 de juliol.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha calculat que el turisme caurà aquest any a Catalunya entre un 41 i un 53% i afirma que "estaria contenta" si arribessin 10 milions de visitants estrangers, la meitat de la mitjana dels últims anys.

En declaracions a RAC-1, Chacón ha assenyalat que un 40% dels catalans té intenció de fer vacances aquest estiu "i prop del 30% anirà a segones residències, un 20% a hotels i un 15% a apartaments. Però aquest turisme intern només representa el 8% dels ingressos de l'activitat turística a Catalunya".

Mentrestant, el coronavirus no acaba d'anar-se'n i ja ha causat un total de 12.514 morts a Catalunya, segons l'últim balanç difós aquest diumenge pel Departament de Salut, que ha inclòs vuit noves notificacions de defuncions, una de les quals es va produir ahir i la resta en dies anteriors.

A Catalunya s'han registrat fins avui 70.460 casos positius, 127 més que ahir, i des que va començar l'epidèmia fins ahir 4.126 persones han estat ingressades de gravetat, encara que actualment queden ingressades a l'UCI 61, una menys que ahir.

Les instal·lacions esportives municipals de Barcelona que encara romanien tancades a causa de la pandèmia reobriran a partir de demà les seves portes, igual que algunes de les piscines a l'aire lliure de la ciutat, que han adaptat les instal·lacions per complir amb les recomanacions sanitàries.

Els equipaments juvenils de Barcelona també reobriran les seves portes a partir de demà amb cita prèvia, tot i que seguiran mantenint l'atenció telemàtica, i les sales d'estudi ho faran el proper dia 29.