Elisenda Paluzie revalida la presidència de l'ANC i David Fernàndez serà vicepresident

Elisenda Paluzie va sortir reelegida ahir presidenta de l'ANC amb el 85,1% dels vots dels 74 nous secretaris nacionals que van ser escollits diumenge passat i que van participar en la votació telemàtica. La líder de l'entitat independentista va rebre el suport de 63 dels nous membres de la direcció, mentre que Montse Soler, del sector afí al president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, i principal rival de Paluzie, només va obtenir suport de 10 secretaris (13,5%). Cal recordar que també hi va haver un vot en blanc per part d'un secretari que va descartar les dues principals candidates en una votació en què un altre membre no hi va participar i dos més encara estan pendents de ser escollits. Després de la seva victòria a les urnes el cap de setmana passat, amb 6.078 vots, mil més dels que va obtenir ara fa dos anys i vuit-cents més que el segon candidat, Antonio Baños, Paluzie revalida el mandat per dos anys més.



Fernàndez, vicepresident

Paluzie farà tàndem amb David Fernàndez, un altre membre del bloc vinculat a Canadell, que ha sigut escollit vicepresident. El fins ara vicepresident del Cercle Català de Negocis i secretari nacional de l'ANC va sumar 51 vots a favor i el 68,9% dels vots emesos. Salvador Vergés va rebre el suport de 13 secretaris amb un 17,6% dels vots emesos i va quedar en segona posició, mentre que 10 membres de la nova direcció van optar pel vot en blanc. Caldrà veure com funciona aquesta direcció, tenint present la pugna que hi ha hagut en aquestes eleccions entre l'actual equip i el sector que ha avalat Canadell, que s'ha mostrat molt crític amb la tasca de Paluzie per no pressionar prou els partits.



La via unilateral

El passat mes de març, l'entitat va refrendar en l'assemblea general –per via telemàtica– la seva decisió de seguir la via unilateral per aconseguir la independència. En aquest marc, l'ens va esgrimir que només recolzaria a aquells partits que apostessin per la unilateralitat, una aposta que paulatinament ha quedat relegada del full de ruta tant per partits polítics, com ERC o JxCat, com per entitats com Òmnium. Aleshores Paluzie va assegurar que la pandèmia de la Covid-19 havia plasmat «l'estat de submissió» de les institucions catalanes.

Amb la victòria de Paluzie, Canadell –que ja va guanyar contra pronòstic les eleccions a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona– veu impedida la seva voluntat manifesta de «coquetejar» amb la política. Tot i això, ahir, abans de saber-se els resultats, Canadell va instar a la presidència a «tornar posar a l'ANC a liderar el mandat de l'1-O». En un tuit a la plataforma de Twitter va assegurar que «Guanyi qui guanyi a la presidència espero que sàpiga interpretar el moment greu que vivim i que cal accelerar. En els darrers 2 anys hem anat enrere, no endavant, i cal tornar a posar l'ANC a liderar el mandat de l'1 d'octubre».