Millo: "Vaig contribuir a evitar que a Catalunya hi hagués un mort per la situació de confrontació irracional"

Enric Millo, antic delegat del Govern de Rajoy a Catalunya durant l'1-O, va passar ahir per TV3, on va assegurar que "si d'alguna cosa em sento satisfet és d'haver contribuït a evitar que a Catalunya aquella època hi hagués un mort per la situació de crispació i confrontació irracional".





"Si d'alguna cosa em sento satisfet és d'haver contribuït a evitar que a Catalunya aquella època hi hagués un mort per la situació de crispació i confrontació irracional" @EnricMillo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya #FAQSicsTV3 ▶? https://t.co/jTk97U2ROw pic.twitter.com/zErBgk3JK6 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 20, 2020

"No sabia que hi haurien càrregues policials l'1-O. Jo no podia saber com actuaria la policia" @EnricMillo #FAQSicsTV3 ▶? https://t.co/jTk97U2ROw pic.twitter.com/4OHBIC5MIA — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 20, 2020

En una entrevista al programa FAQS, va explicar que "no sabia que hi haurien càrregues policials l'1-O. Jo no podia saber com actuaria la policia"En la seva intervenció també va lamentar l'empresonament dels líders del procés: "No m'agrada que el govern de Catalunya sigui a la presó. A mi m'agradaria més que una persona que trenca la legalitat i ataca democràcia quedi inhabilitat per sempre"Millo també es va referir al fet que s'oferís per anar a les llistes d'ERC després de deixar Unió Democràtica de Catalunya, tal i com va explicar ja fa temps el líder republicà Joan Puigcercós. "Puigcercós va mentir. Ell ho sap i m'ho va dir. Un intent per desprestigiar-me: no em perdonen ser català i del PP"Millo ha publicat recentment "El dret a saber la veritat" (Península), on explica la seva part de la història i també dona unes receptes per al futur: advoca per arribar a un «ampli consens» com a única sortida al conflicte català.Pel que fa al 2017, l'ara secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, defensa sense matisos l'actuació de l'Estat, inclosa la controvertida intervenció policial del dia de la votació. En el llibre, Millo també detalla algunes reunions els principals dirigents independentistes prèvies a l'1-O.La majoria de les convereses ja van sortir a la llum quan l'exdelegat del Govern va testificar en el judici del procés al Tribunal Suprem. Allà va explicar, per exemple, que Oriol Junqueras li va dir en una trobada secreta, mesos abans del referèndum, que no era partidari que el full de ruta «anés tan de pressa».