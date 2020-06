Tres comarques d'Osca, dues d'elles de la Franja, retrocedeixen a fase 2 per un rebrot

Tres comarques d'Osca, dues d'elles de la Franja, han hagut de retrocedir a la fase 2 del pla de desescalada per diversos brots locals de coronavirus. Així ho recull l'ordre de la conselleria de Sanitat publicada al Butlletí Oficial d'Aragó, que indica que els últims dies l'aparició de nous casos ha multiplicat entre deu i vint vegades les incidències a la Llitera i Baix Cinca (Franja) i Cinca Mitjà.

Segons la conselleria, en aquestes comarques hi ha hagut brots en entorns laborals de treballadors agrícoles temporals, tant en explotacions com indústries; segueixen apareixent casos relacionats amb brots previs en altres indústries i, segons assenyalen, es donen indicis de transmissió comunitària.

Al text, la Conselleria explica que la situació epidemiològica ha canviat "ràpidament". Tot i això, asseguren que tot i el "considerable" augment de casos no són "preocupants" en termes de gravetat ni de col·lapse sanitari, tot i que sí que indiquen "un augment de la transmissibilitat a la comunitat".

En aquest sentit, defensen que les mesures de fase 2 són les més "adequades" per controlar la situació. "És necessari reduir la transmissió a la comunitat instaurant una altra vegada mesures de distanciament social", argumenten.



No es limitarà la circulació

Encara que aquestes tres comarques tornaran a la fase 2 i, per tant, se'ls aplicarà les mesures recollides en el pla de desescalada, no s'aplicarà les restriccions a la llibertat de circulació.

Sí que s'aconsellarà als ciutadans que visquin a la zona que limitin la circulació i es recomanarà als residents de fora les tres comarques que hi evitin desplaçaments, a no ser que ho facin per motius justificats com raons sanitàries, laborals, professionals, empresarials, de retorn al lloc de residència per assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat.

La Conselleria explica que si es limités la mobilitat com es feia quan tots els territoris eren en fase 2 i l'estat d'alarma era vigent tindria "un notable impacte" sobre infraestructures estatals essencials.