La Generalitat planteja 15 mesures contra el racisme

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts en el Consell Executiu un total de 15 mesures per lluitar contra el racisme i les seves causes amb les quals vol facilitar l'accés dels estrangers a la funció pública, les empreses, els mitjans de comunicació i les universitats, i també garantir la igualtat de tracte en àmbits com la policia o l'educació.

Concretament, el Govern ha proposat elaborar una llei que permeti l'accés dels estrangers al funcionariat i ha decidit demanar a l'Estat una reforma de l'accés a la nacionalitat i una flexibilització de l'arrelament social "per permetre la regularització administrativa de 150.000 persones", ha informat la Generalitat en un comunicat.

Les mesures s'han aprovat sobre la base d'un informe de la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies que també recomana elaborar un protocol per evitar les identificacions policials amb biaix racial o ètnic i elaborar un pla per incorporar la diversitat en els mitjans de comunicació, "començant pels públics".

IGUALTAT DE TRACTE

L'informe també veu necessari aconseguir que les escoles "incloguin i valorin més la diversitat", fent que tots els alumnes tinguin uns coneixements mínims de les llengües dels seus companys i companyes de classe, així com donar a conèixer la llengua i la societat catalanes a les famílies immigrants.

També s'ha proposat crear un pla de mesures compartit entre les conselleries de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Educació, i Empresa i Coneixement, per fer que les universitats tinguin "el mateix percentatge d'estudiants estrangers, gitanos o d'altres col·lectius desfavorits que té la societat".

Finalment, es proposa formar en atenció a la diversitat i contra la discriminació a tots els funcionaris, i crear l'Oficina per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació; a més d'impulsar un pla de prevenció, detecció i intervenció sobre tots els extremismes violents.

ACORDS DE SOCIETAT

A més de les 15 mesures contra el racisme aprovades aquest dimarts, el Govern ha anunciat cinc acords "per promoure entre tota la societat", i que impliquen les empreses, administracions, entitats, organitzacions socials i la ciutadania en general.

L'executiu ha decidit, per exemple, promoure un acord perquè empreses i entitats incorporin la diversitat en les seves organitzacions; un programa que portarà el nom de 'Pla 18%', en referència al percentatge de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya.

L'informe també proposa un acord amb els agents del sector immobiliari per evitar la discriminació per raons de raça, impulsant processos de selecció d'inquilins basats "en criteris cecs i objectius"; i un acord amb els agents econòmics i socials per a la selecció de personal únicament basada en competències.

També es pretén aconseguir un acord per a l'accés a béns i serveis sense discriminació, "incloent el sector bancari", i un acord amb el sector de l'oci per a la protecció del dret d'accés, la prevenció del racisme, i la detecció i intervenció sobre les discriminacions.

Per avançar en aquestes mesures, ha informat el Govern, l'informe recomana convocar una reunió de la Comissió Interdepartamental d'Immigració, "on es transformin les propostes en accions concretes, i es posi calendari i recursos per executar-les en 2020".