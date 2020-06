Un cotxe s'estimba per un barranc de 50 metres i no troben el conductor

La revetlla de Sant Joan deixa un incident enigmàtic al Bages. Aquesta matinada, els Bombers han rebut l'avís d'un testimoni que deia haver vist un vehicle estimbat en un barranc a la zona de la serralada de les Forques de Sallent. El cos d'emergències ha rebut la trucada minuts abans de les 5 de la matinada i ha enviat dues dotacions terrestres i una unitat del GRAE al lloc dels fets.

Un cop allà, els efectius han accedit fins al vehicle, que havia caigut en un barranc d'uns 50 metres de fondària. Un cop a baix, però, han constatat que no hi havia cap persona a l'interior. També han revisat els voltants, sense que hagi aparegut cap persona.

Fonts dels Bombers han explicat a Regió7 que han contactat amb els hospitals de la zona per comprovar si hi havia alguna persona ingressada per accident de trànsit però la recerca tampoc ha tingut resultats. Els Mossos d'Esquadra han identificat el vehicle i la persona propietària, amb qui no s'ha pogut contactar.

Ara el cas és en mans de les companyies asseguradores, ja que un cop descartat que hi hagi persones ferides o mortes a causa de l'accident, els cossos d'emergències ja no se'n fan càrrec.