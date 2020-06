Tres agressions sexuals denunciades i una d'homòfoba a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan es tanca per ara amb tres agressions sexuals denunciades i una d'homòfoba, aquesta última a Sant Adrià de Besòs, quan dos individus han atacat amb una ampolla de vidre per l'esquena una parella asseguda en un banc. Les dues víctimes han estat donades d'alta. El conseller d'Interior ha condemnat aquests incidents, però ha destacat que ha estat una revetlla tranquil·la. Hi ha hagut 41 detinguts (l'any passat 86), un 20% menys d'atesos pel SEM i un 40% menys de serveis dels Bombers. S'han registrat 60 positius per alcohol amb 1.099 lectures. El 2019 van ser 179 amb 2.100 lectures. Fins aquest dimecres al matí havien sortit de l'àrea metropolitana 255.000 vehicles, la meitat dels previstos.

Miquel Buch ha constatat que la revetlla ha estat tranquil·la, i així ho demostren les dades d'activitat policial, del SEM i de Bombers. Després de fer un agraïment a la ciutadania, sí que ha volgut denunciar i lamentar especialment les tres agressions sexuals per les quals s'ha presentat denúncia, amb dades de les 10 hores. "Aquest matí no pot ser lliure mentre es continuïn produint agressions de tot tipus, especialment sexuals", s'ha queixat el conseller, que no descarta que es pugui produir alguna denúncia més en les properes hores.

Pel que fa a l'agressió homòfoba, les dues víctimes ja han estat donades d'alta: un amb un impacte al cap i l'altre amb petites ferides. Els Mossos busquen els dos individues que els van atacar amb una ampolla de vidre per l'esquena, així com els autors de les agressions sexuals.

Pel que fa als controls de drogues i alcoholèmia, s'han fet 43, una xifra similar a la del 2019. S'han registrat 60 positius per alcohol i 7 per drogues (19 lectures). L'any passat van ser 179 per alcohol i 27 per drogues, tot i que almenys en el primer cas les lectures que s'han fet han estat la meitat.

Hi ha hagut 15 accidents però cap de greu. Hi ha una persona ferida de poca gravetat i set lleus. Aquest matí havien sortit de l'àrea metropolitana 255.000 vehicles, la meitat dels previstos. La tornada es preveu esglaonada i sense problemes perquè la previsió del Servei Català de Trànsit no s'ha complert.

La policia ha detingut 41 persones per furts, robatoris i altres fets habituals, la meitat que l'any passat, quan se'n van arrestar 86. Dels detinguts, 8 estan vinculats amb la revetlla pròpiament, segons ha precisat el comissari de Mobilitat, Joan Carles Molinero.

Hi ha hagut algunes baralles i agressions entre persones però cap greu. No hi ha cap hospitalitzat. La situació ha estat, ha dit, "continguda".

D'altra banda, durant la nit s'han fet 37 actuacions de la policia per violència de gènere i 16 per violència domèstica.

Pel que fa als Bombers, han fet 709 actuacions entre les 20 hores de dimarts i les 8 de dimecres. 445 han afectat mobiliari urbà, vehicles o habitatges. Unes 200 són per incendis de vegetació, menys que l'any passat pel bon estat de la vegetació gràcies a les pluges de la primavera. Per zones, el Vallès Occidental ha registrat 153 serveis; el Barcelonès, 87; el Baix Llobregat, 84, i al Maresme n'hi ha hagut 45.

Protecció Civil sí que ha detectat un augment de les trucades al 112, amb més de 4.000, però cal per una qüestió greu. Els serveis d'atenció del SEM han baixat un 22%, amb 208 assistències. D'aquestes, 11 han estat relacionades amb pirotècnia. No hi ha hagut cap afectació ocular. Les franges horàries amb més trucades han estat de les 23 a 24 hores i des de la mitjanit fins a la 1 de la matinada. L'incident més habitual ha estat l'incendi.