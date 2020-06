Borràs als diputats que recolzen el suplicatori: «Atropellen els meus drets»

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha acusat aquest dijous els diputats que donen suport a la concessió del suplicatori perquè la jutgi el Tribunal Suprem d'"atropellar" els seus drets com a parlamentària.

El ple de Congrés ha debatut aquest dijous a porta tancada el dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats a favor de donar el suplicatori de Borràs, a qui l'alt tribunal investiga per presumptes delictes de malversació, frau a l'administració o falsedat documental comesos quan va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes.

La votació de la plena es produirà a terme de la sessió plenària, encara que tot a apunta que sortirà el "sí" perquè aquesta és la posició d'una majoria que representen el PSOE, el PP, Vox i Cs.

Aquests van ser els grups que així es van pronunciar quan la Comissió de l'Estatut dels Diputats es va posicionar respecte de l'informe del suplicatori. El PNB i JxCat van votar en contra, mentre que Unides Podem es va abstenir.

ERC no va participar en la votació i és probable que faci el mateix en el ple d'aquest dijous.

Durant una compareixença davant els mitjans al Congrés, Borràs ha denunciat que aquesta votació està "per defecte" perquè un voluminós nombre de diputats exercirà el seu dret a vot telemàticament sense haver escoltat el breu debat d'aquest dijous, sense conèixer el dictamen de la Comissió i sense haver-la escoltat a ella.

"És l'escenificació d'una activitat democràtica, però no ho és", ha tancat la diputada independentista, per a qui "molts diputats no defensaran" els seus drets tot i que afronta una pena de "15 anys de presó".

"Avui sóc jo i demà serà qualsevol, i aquests diputats que coneixen ara les circumstàncies van a atropellar els meus drets; espero que les seves consciències ho resisteixin", ha afegit.

Per a la dirigent d'JxCat, el d'aquest dijous al Congrés és "repressió", així com tot el procés judicial. "Avui triomfa la repressió i perd la democràcia", han estat les seves paraules.

La seva actitud al respecte ha estat activa i ha consistit en donar explicacions, ja que "a la repressió no se la venç per incompareixença del rival". "No volia ser absolta per la bandera que represento, però tampoc condemnada per les sigles que represento", ha dit als mitjans abans de destacar que no és culpable dels presumptes delictes que se li acusen.

Sobre l'actitud d'altres formacions, en concret ERC, ha declarat que respecta les decisions de cadascuna.