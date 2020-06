Daniel Osàcar ingressa a Brians 2

L'extresorer de CDC Daniel Osàcar ha ingressat a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), poc després de les 5 de la tarda d'aquest dijous, quan es complia el termini màxim per entrar al centre penitenciari per complir la pena de tres anys i mig que imposada pel 'cas Palau'. Dilluns va entrar a la mateixa presó Jordi Montull, exnúmero 2 del Palau, i es preveu que aquest dijous a la tarda ho faci Fèlix Millet. Justament aquest dijous l'Audiència de Barcelona ha desestimat la petició de la defensa d'Osàcar de suspendre l'ingrés a presó del seu client mentre es tramita l'indult que ha sol·licitat al govern espanyol, com ja va fer amb Millet i també va fer amb Osàcar pel recurs d'empara al Tribunal Constitucional.

El tribunal també considera que les malalties que al·lega la seva defensa i l'edat d'Osàcar "no són un impediment per al seu ingrés a la presó", tot reiterant que no hi ha cap base per afirmar que corri "risc vital" per la seva estada en un centre penitenciari.

L'Audiència de Barcelona i el Suprem van considerar provats els delictes de malversació de fons públics, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil, falsedat comptable i blanqueig de capitals.

A partir d'ara, els funcionaris de vigilància realitzen un primer control de temperatura a la persona que ingressa a presó, verifiquen la seva identitat, i li fan un escorcoll personal i de les seves pertinences. Els professionals sanitaris visiten l'intern i decideixen on quedarà ubicat, amb prevalença dels criteris sanitaris. En aquest cas, Daniel Osàcar ha quedat ingressat a la infermeria. L'equip de tractament s'entrevista amb l'intern per decidir la inclusió en el grup que correspongui.

El reglament penitenciari fixa un màxim de 5 dies per al procediment d'ingrés, que es poden ampliar per motius de seguretat o sanitaris. Durant l'emergència sanitària els centres penitenciaris de Catalunya es troben en fase 2 de desconfinament. En aquesta fase de la desescalada es preveu un període de quarantena de 7 dies per als nous ingressos com a mesura de prevenció. Durant aquest temps, les persones que ingressen a presó es mantenen aïllades de la resta d'interns per evitar contagis.

La junta del tractament del centre penitenciari té un termini de dos mesos per fer una proposta de classificació inicial de la persona interna, a partir de l'estudi del cas que faci un equip multidisciplinar. La classificació inicial pot ser en 1r, 2n o 3r grau. El Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima té 2 mesos més per resoldre el cas a partir de la proposta de la junta de tractament.