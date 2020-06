L'Audiència rebutja ajornar l'ingrés a la presó de Daniel Osàcar

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat la petició de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar que s'ajorni el seu ingrés a la presó per l'espoli del Palau de la Música mentre es tramita la seva petició d'indult i ha confirmat que el límit per entrar voluntàriament a la presó finalitza aquest dijous.

Així ho ha resolt la secció desena de l'Audiència de Barcelona, que avui mateix ha notificat una interlocutòria en la qual desestima el recurs interposat per la defensa de l'extresorer de CDC com a últim intent perquè es posposés el seu ingrés a la presó, per complir la condemna de tres anys i mig de presó per l'espoli del Palau de la Música, mentre es tramita la seva petició d'indult.

Segons la sala, tenint en compte la durada de la condemna imposada a l'extresorer de CDC, de tres any i mig, "la previsible demora en la tramitació i resolució no donaria lloc al fet que l'eventual indult es concedís quan ja s'ha complert la pena".

L'Audiència ressalta a més que Osàcar va ser condemnat per pactar amb els saquejadors de Palau de la Música Fèlix Millet -que també té aquest dijous com a data límit per ingressar voluntàriament a la presó- i Jordi Montull -que va ingressar el passat dilluns- el pagament de comissions il·lícites "amb destinació a CDC" que es feien arribar a aquest partit "de manera emmascarada".

Després de recordar que Osàcar ostentava en una etapa dels fets objecte d'acusació la condició de tresorer de CDC, l'Audiència destaca que el delicte de blanqueig de capitals en concurs amb falsedat en document mercantil i delicte de falsedat comptable pels quals va ser condemnat està vinculat a la "corrupció política".

A més, insisteix que ni l'edat ni les malalties que al·lega el condemnat són impediment per al seu ingrés a la presó, com ja va acordar l'Audiència quan va fixar aquest dijous, 25 de juny, com a data límit per a l'ingrés a la presó voluntari de Millet, Montull i Osàcar.

Montull, condemnat a set anys i mig de presó, va ingressar voluntàriament dilluns passat a la presó de Brians 2, mentre que Millet -condemnat a 9 anys i vuit mesos- i Osàcar encara no ho han fet, tot i que tenen fins a aquesta nit per acudir a un centre penitenciari.