Els presos del PDeCAT proposaran a l'executiva la integració del partit en una nova formació que lideri Puigdemont

Els tres presos del PDeCAT, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, faran arribar una proposta a l'executiva extraordinària d'aquest divendres, tal com ha pogut saber l'ACN. Els tres exconsellers -empresonats a Lledoners- defensen que el partit s'integri en una nova formació liderada per Carles Puigdemont. Per la seva banda, el president del PDeCAT, David Bonvehí, vol que la direcció li doni més marge per seguir negociant amb la Crida. El seu entorn -en formen part Ferran Bel, Marc Solsona i Marc Castells- aposta perquè el Consell Nacional que s'ha de reunir el juliol es pronunciï en cas de trencament de les converses. Tots els actors implicats en l'endreça postconvergent es preparen per si les negociacions implosionen i acaben sense acord.

La reunió d'aquest divendres -a les 10 hores a la seu del PDeCAT- és clau per al futur de l'ordenació de l'espai. Diverses fonts consultades per l'ACN -representatives del sector afí a Bonvehí i de l'entorn crític, així com de veus considerades properes a Turull, Rull i Forn- adverteixen que la trobada extraordinària de l'executiva servirà per "dirimir" el potencial de cada bàndol.

De fet, tant el sector oficialista com els crítics confien en tenir el suport de les bases. Bonvehí espera, a més, que la majoria que assegura tenir a la direcció es plasmi durant la reunió d'avui. Si es confirma la ruptura de les negociacions amb la Crida, el president del PDeCAT proposarà que el Consell Nacional es pronunciï. Les bases van aprovar al desembre "transitar" cap a JxCat, amb el suport del 85% dels vots. Però Bonvehí es nega a dissoldre el partit dins de la nova organització política que girarà a l'entorn de Puigdemont.

Per la seva banda, el sector crític -liderat a l'executiva per la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, tot i que no ha participat de les negociacions- insisteix en crear una formació nova. El president de la Crida, Jordi Sànchez, ja va advertir ahir al matí -a Rac1- que l'única sortida de l'encaix era crear una organització des de zero, unes declaracions aplaudides per l'entorn de JxCat, Waterloo i Lledoners, però que rebutja Bonvehí.