Salut descarta tornar a un escenari de fases tot i el brot de Lleida

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest divendres a Lleida que, tot i el brot de la COVID-19 detectat en una residència de la ciutat i els que s'han registrat en pobles limítrofs de la Franja d'Aragó, el Govern no es planteja "tornar a un escenari de fases".

Segons la consellera, l'objectiu del seu departament era acabar amb la gestió de les fases i centrar-se ara en una etapa en la qual es puguin recuperar les activitats i poder "fer de tot", però amb mesures de seguretat.

En aquest sentit, Vergés considera que és necessari entendre que s'ha iniciat una etapa de "convivència" amb el virus. "Ara -ha afegit- és el moment d'aplicar tot el que hem après i preparar-nos per a una possible segona onada a la tardor".

"Ara és el moment d'actuar molt de sobre els col·lectius, detectar ràpid, coordinar-nos molt bé amb l'àmbit municipal i els serveis socials, així com reforçar a l'atenció primària", ha assenyalat.

La consellera de Salut ha volgut deixar clar que la situació a Lleida "està controlada", però que la societat ha de seguir totes les recomanacions per a "poder anar recuperant la vida que durant moltes setmanes vam perdre amb un confinament total".

Per a continuar atenent de prop tots els nous casos detectats a Lleida i els possibles aïllaments, Salut ha decidit arribar a un acord amb l'Hotel Nastasi de la ciutat perquè, a partir de la setmana que ve, obri vuit habitacions destinades a acollir a persones que hagin de dur a terme una quarantena i no tinguin domicili on aïllar-se.

D'aquesta forma, l'Hotel Nastasi se suma a l'Hotel Rambla i a la granja escola La Manreana, els quals també acullen a persones que o bé han donat positiu, o bé han de seguir un aïllament fins a confirmar-se el seu estat.

Finalment, la consellera ha manifestat la seva intenció de traslladar als seus homòlegs d'Aragó la necessitat que les empreses agrícoles facilitin el màxim possible que els empleats que viuen a Lleida puguin allotjar-se el més a prop possible del seu lloc de treball.