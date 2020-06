Torra assegura que ja té «molt clar» quan seran les eleccions i les vincula a la sortida de l'emergència sanitària

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que ell ja té "molt clar" quan han de ser les eleccions, tot i que no ha fet públic el dia. Ha recordat que al gener ja va dir que el govern català no tenia recorregut polític però que es va decidir que allò prioritari era aprovar el pressupost i després, amb el coronavirus, fer front a la pandèmia. "Però un cop encarrilada la sortida l'emergència sanitària, la ciutadania ha d'anar a votar", ha dit aquest divendres des de Lleida. Torra ha reconegut que ja fa molts mesos o anys que les estratègies de les forces independentistes són diferents i potser "s'ha aguditzat en els últims temps". Tot i això, ha posat en valor que un dels encerts de l'independentisme ha estat la diversitat.

Preguntat per una data concreta, Torra ha dit que les eleccions seran "quan hagin de ser" però que ell ja té "molt clar" quan han de ser. Ha recordat que és una decisió que pertoca al president de Catalunya i ha dit que actuarà "amb tota la responsabilitat vetllant per les institucions catalanes i quan sigui el millor moment pel país".

Fa molts mesos, "probablement anys", ha dit, que les estratègies de les forces independentistes són diferents i potser "s'ha aguditzat en els últims temps". Tot i això, no està segur que sigui "preocupant" ja que "un dels encerts de l'independentisme és la diversitat", ha dot, tot i que considera que "cal trobar una manera de canalitzar esforços, com es va fer amb el referèndum". En aquest sentit, ha recordat que li hauria agradat fer un segon referèndum enguany però que "no ha pogut ser".



"Jo vull que l'independentisme guanyi i com més units millor"

Torra ha recordat que ell no serà candidat en les pròximes eleccions però que el que vol és que l'independentisme guanyi i considera que "com més units millor".

Pel que fa al suplicatori de la diputada Laura Borràs, Torra ha dit que "mai cap independentista no tindrà una justícia a Espanya. Ho hem vist al llarg de la història, avui i ho veurem demà", ha dit. Sota aquesta premissa, considera que "sempre hem d'estar units", sigui qui sigui" i "si jo hagués estat allà hauria votat que no al suplicatori", ha afegit.