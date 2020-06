Salut pronostica una segona onada de coronavirus «d'una certa intensitat» a principis de tardor

El Departament de Salut treballa amb la hipòtesi d'una segona onada de coronavirus més aviat del previst i que es podria avançar al setembre. "Tenim sobre la taula la possibilitat d'un rebrot d'una certa intensitat de cara a finals d'estiu, principis de tardor", ha afirmat aquest dissabte el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, en declaracions a TV3.

Ramentol ha assegurat però que el sistema sanitari català ja està preparat per fer front a la segona onada "en qualsevol moment" i ha recordat que en tres setmanes s'ha doblat l'estoc de material sanitari per la covid-19. "S'han acumulat equips de protecció individual per a quatre mesos", ha comentat el director general de Professionals de la Salut.

"I per aguantar un ritme de consum semblant al que hem tingut durant el primer pic epidèmic. Estem parlant de milions de productes de protecció individual", ha recalcat Ramentol, que considera que una part important de la bona gestió d'aquesta segona onada serà la detecció precoç dels brots i la regulació dels confinaments parcials. "Ara tenim una capacitat suficient per perimetrar amb molta més exactitud els punts on hi ha un brot", ha puntualitzat el director general de Professionals de la Salut.

De fet, Ramentol ha apostat que aquest sigui l'exemple a seguir en el cas dels brots de Lleida i que –si és necessari- el Govern decreti "confinaments quirúrgics" a l'entorn més proper dels nous focus de covid-19 per així no haver de canviar de fase tot el territori afectat.