Vox aplega un centenar de persones al monument a Cristòfol Colom "contra les amenaces de vandalisme"

Vox ha aplegat un centenar de persones davant el monument a Cristòfol Colom de Barcelona "contra les amenaces de vandalisme". Alguns dels manifestants, amb banderes espanyoles, s'han donat les mans per representar una cadena humana en defensa de l'escultura. "No permetrem que enderroquin l'estàtua de Colom", ha reivindicat el president provincial del partit, Joan Garriga. "Abans caurà el govern de Colau i els socialistes que l'estàtua de Colom", ha reblat. Al crit de "fora feixistes dels nostres barris" hi ha hagut una altra manifestació de signe contrari. Desenes de les persones d'aquesta marxa, que portaven una pancarta amb el lema "confinem el feixisme", han estat identificades pels Mossos d'Esquadra.

A les dotze del migdia un centenar de persones s'han concentrat amb banderes espanyoles al davant del monument de Cristòfol Colom al final de la Rambla de Barcelona.

Estaven convocats per Vox per fer una 'performance' donant-se les mans representant una cadena humana per defensar l'escultura de "les amenaces del vandalisme progre, terrorista i antifa", segons van exposar al seu Twitter. El lema de la concentració era: "la nostra història no es toca, es defensa".

"Vox ha organitzat aquest acte per defensar la història, Espanya i la hispanitat", ha defensat Garriga, portaveu de l'acte. Ha reivindicat que "el projecte de la hispanitat va ser un projecte d'amor i de germanor, de risc, que van assumir un petit grup de valents amb el suport d'un regne atrevit i amb ganes de fer grans la seva llengua, la seva fe i la seva civilització".

A preguntes dels periodistes Garriga ha dit que si bé "en qualsevol etapa de la història d'Espanya les coses es podrien haver fet millor o pitjor", estan "orgullosos" d'aquesta història perquè és la seva. "Colom forma part, ens agradi o no, de la nostra història", ha afegit.



Contramanifestació

A la mateixa hora un altre centenar de persones pretenien manifestar-se sense en contra de la primera concentració autoritzada. Un ampli desplegament policial ha impedit que els dos grups s'acostessin.

Desenes dels manifestants de la contramanifestació han estat encapsulats i identificats pels Mossos d'Esquadra, en un primer moment al carreró que porta al Museu de la Cera, i posteriorment al davant del Museu Marítim.

Acabada la concentració de Vox, una desena de persones s'han apropat a l'estàtua de Colom amb una bandera de l'arc de Sant Martí, on han rebut insults homòfobs. Agents policials hi han arribat corrents, els han encerclat i els han portat també a la zona propera al Museu Marítim per identificar-los.



Una escultura a debat

La mort de l'afroamericà George Floyd a Minneapolis el passat 25 de maig per la pressió al coll del genoll d'un policia blanc ha generat un conjunt de manifestacions antiracistes que han posat en dubte la legitimitat d'escultures arreu del món, algunes de les quals han estat enderrocades.

En aquest context la presidenta de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, va dir el 15 de juny que seria una "bona mesura" que Barcelona desmuntés l'estàtua.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no la vol treure perquè considera que és una "icona" de la ciutat i aposta per mantenir-la però fer-ho amb la incorporació d'una "explicació crítica".

La CUP va demanar fa una setmana obrir un debat sobre la conveniència de retirar l'estàtua. Ho va demanar l'ex-regidora de la CUP Eulàlia Reguant.