ERC i JxCat mantenen les discrepàncies a l'espera de la taula de diàleg

ERC i JxCat mantenen les seves discrepàncies sobre si cal establir ja quin serà el calendari electoral a Catalunya mentre, en paral·lel, continuen les especulacions sobre quan es reunirà la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat.

Encara que a priori tots els actors involucrats estan d'acord en que l'esmentada taula se citi durant aquest mes de juliol, hi ha qui qüestiona que la trobada serveixi d'alguna cosa pels aires de campanya que bufen a Catalunya.

Ahir diumenge, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar en una entrevista a La Vanguardia que la seva intenció és reprendre el diàleg aquest mes de juliol, però va advertir d'un context "difícil" pel clima "clarament preelectoral" que s'està generant en la política catalana.

Avui dilluns, el torn ha estat per al ministre de Consum, Alberto Garzón, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha suggerit que seria millor reprendre la taula de diàleg un cop els catalans hagin passat per les urnes, ja que "estaria bé que debatés solucions sense estar mirant de cua d'ull les enquestes electorals".

Aquestes paraules del ministre d'Unides Podem difereixen del que ha manifestat el portaveu dels comuns, Joan Mena, que en roda de premsa ha instat els dos governs a consensuar una data per a la reunió de la taula de diàleg, independentment de si hi ha o no comicis anticipats a Catalunya.

En la mateixa línia s'ha manifestat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha censurat les declaracions de Garzón: "Esperàvem més d'Unides Podem", ha replicat.

I és que, per als republicans, és imprescindible que la taula es reuneixi "com més aviat millor" per negociar una solució política al conflicte català.

Des del PSC, la portaveu parlamentària, Eva Granados, ha destacat que convindria que els dos socis de govern es posessin d'acord sobre si volen "diàleg o confrontació" abans d'acudir a la taula.

Ho ha indicat en roda premsa un dia després que Torra, coincidint amb el desè aniversari de la sentència de l'Estatut, rebutgés el diàleg dins del "límit constitucional" i, després d'asseverar que la independència "és irreversible", avisés que no renuncia a la "desobediència no violenta" per aconseguir-la.

Tot i la urgència expressada per Vilalta, la dirigent republicana ha evitat marcar una data límit per a la convocatòria de la taula -inicialment ERC va exigir que la reunió fos abans del 15 de juliol-, seguint la direcció marcada pel líder del partit, Oriol Junqueras, que aquest diumenge va dir en una entrevista a El Punt Avui que "no ve d'un dia".

La portaveu republicana també s'ha referit a la incertesa sobre el calendari electoral català, que és precisament el que inquieta alguns dels seus interlocutors de l'executiu central.

Vilalta ha demanat una vegada més als seus socis de Govern de JxCat que s'avinguin a consensuar la data de les pròximes eleccions i ha afirmat que, tot i que divendres passat el president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que tenia clar quan cridaria els catalans a votar, encara no ho ha explicat a ningú de les files republicanes.

A més, la dirigent d'ERC ha reclamat a Torra que no vinculi el calendari electoral al procés de reordenació de l'espai de JxCat, al qual pertany el president.

"No entendríem que les eleccions es lliguessin a la reorganització interna d'una formació i no a les necessitats del país i de la gent", ha advertit.

JxCat, que avui no ha celebrat cap compareixença pública, segueix immersa en un encès debat sobre quin ha de ser el seu futur.

La divisió interna de l'espai postconvergent s'ha fet evident aquest cap de setmana, amb manifestos creuats entre els partidaris i detractors de la proposta dels exconsellers presos, que plantegen que JxCat es constitueixi com a partit i que el PDeCAT decideixi si es dissol com a organització en un termini de sis mesos.

Aquests textos, difosos a través de les xarxes socials, van arribar després que la direcció del PDeCAT, que capitaneja David Bonvehí, rebutgés la proposta que signen els exconsellers presos Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, i també l'exconseller Lluís Puig des de Brussel·les