Fernando Simón confirma petits brots entre temporers a Lleida

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simon, ha informat que aquesta tarda el seu equip té previst reunir-se amb tècnics del departament de Salut de la Generalitat per valorar i analitzar els brots de coronavirus detectats entre temporers a Lleida.

Segons ha informat Simon, es tracta de "poquets" casos, molts menys que els diagnosticats a la Franja d'Osca, "però s'han de valorar amb molta cura".

L'epidemiòleg també ha informat que els dos brots detectats en escorxadors també de Lleida "estan ja pràcticament tancats".

Simon ha puntualitzat que els infectats no ho són pel fet de ser temporers o treballadors d'un escorxador, sinó per la situació de vulnerabilitat social en què viuen compartint allotjaments tancats en poc espai.

El departament de Salut de la Generalitat no ha respost als requeriments d'Efe per conèixer quants brots hi ha actius actualment a Catalunya, en quin lloc s'han diagnosticat i a quantes persones afecten.

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, en els darrers 7 dies s'han diagnosticat a Catalunya 621 nous casos de Covid-19, mentre que la taxa d'incidència acumulada (casos diagnosticats per cada 100.000 habitants) és de 8,09, per sobre de Madrid (5,09) però per sota d'Aragó (23,95) i de Navarra (9,32).

L'indicador més fiable per als experts sanitaris és el dels confirmats amb inici de símptomes en els darrers 7 dies, que han estat 12 menys que els reflectits ahir, un total de 331. Al capdavant està Catalunya amb 122, per davant d'Aragó (39), Madrid (34) i Andalusia (33).

Simón ha destacat que actualment hi ha 51 brots a tot Espanya, comptant que els detectats a Osca han estat comptabilitzats com un únic, mentre que n'han diagnosticat un altre a Saragossa, un a Valladolid i un altre en un edifici a Santander.

Per la seva banda, Aragó manté sota control els punts de les quatre comarques on es van registrar brots de Covid-19, després de sumar aquestes zones durant la jornada d'ahir 6 dels 15 casos comptabilitzats a la comunitat, han informat a Efe fonts del Govern regiona .

Des que es van iniciar aquests brots, que van obligar a l'Executiu regional a retrotraure a la fase 2 a les comarques de el Baix Cinca, Cinca Mitjà, la Llitera i Baix Aragó-Casp, s'han produït al voltant de 330 positius, encara que ha estat necessari ordenar l'aïllament d'un nombre més gran de persones properes als focus principals de l'contagi.

El primer brot es va detectar el passat dia 16 a l'empresa hortofructícola Fruites La Espesa de Saidí, a la comarca deel Baix Cinca, quan un temporer es va presentar al centre de salut de Fraga amb símptomes lleus d'covid.

Els sanitaris van instar aquesta persona a aïllar-se a l'espera d'una PCR i a informar de les persones amb les que havia estat en contacte des de llavors, segons han informat a Efe fonts sanitàries.

Dues setmanes després, l'empresa ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) després d'haver donat positiu 200 dels seus 260 treballadors, i informar de la impossibilitat de seguir la seva tasca amb la mà d'obra disponible, han informat fonts sindicals.

La tasca de rastreig de sanitaris, policies locals i personal dels serveis socials ha permès delimitar uns focus de contagi que han generat, segons dades provisionals, 330 positius només a les quatre comarques referides.

El ritme de contagi va baixar ahir, en registrar-se 15 nous casos de coronavirus a la comunitat, 33 menys que en la jornada anterior.

No es poden "blindar" les fronteres del coronavirus: "Ni nosaltres ni ningú ho pot aconseguir"



El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que no es pot pretendre que les fronteres estiguin "blindades" a l'entrada de coronavirus. "Ni bojos. Ni nosaltres ni ningú ho pot aconseguir", ha dit Simón.

En roda de premsa aquest dilluns a la tarda, Simón ha explicat que "es pot reduir el risc de forma lògica i sensata" però "no es pot detectar tot, fem el que fem". En aquest sentit, el director del CCAES ha desaconsellat invertir en un "control de fronteres ferri", ja que "no sabrem si un cas quan arriba és negatiu i dos dies després ho sigui". Segons Simón, el fet que no es permeti l'entrada de viatgers de països amb una altra transmissió "redueix molt el risc d'importació".

Simón també ha dit que ajudarà a controlar la transmissió el fet que aquest any s'esperà un nombre inferior de turistes en relació a altres anys.

Sobre els creuers, Simón ha dit que "són preocupants" perquè hi ha més possibilitats que es produeixen més casos si es produeix un brot i ha dit que creuers que vinguin de països de risc tampoc poden entrar.