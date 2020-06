El Govern anuncia la contractació de 5.000 professionals pel proper curs

El Govern invertirà 370 milions extres al sistema educatiu el proper curs i contractarà un mínim de 5.000 nous professionals. En concret, 233 MEUR es destinaran a aquesta contractació, 33 milions a millorar les necessitats educatives i lluitar contra la segregació i 103 milions per iniciar un pla digital.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonés, ha garantit que "al setembre tots els centres educatius obriran amb normalitat i amb seguretat". Ho faran en grups estables, dins dels quals no caldrà mantenir distàncies ni portar mascareta. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que no establiran ràtios per aquests grups i el 23 de juliol cada centre haurà de tenir el seu pla d'organització.