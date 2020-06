Dures crítiques dels sindicats al nou pla d'Educació

El sindicat docent Ustec ha considerat "decebedor" el pla del Departament d'Educació per encarar el curs vinent, en el marc de la pandèmia del coronavirus. En declaracions a l'ACN el portaveu de l'entitat, Ramon Font, ha subratllat que s'ha perdut una "oportunitat per posar-se al dia" reduint ràtios d'alumnes per docent (el sindicat demana un màxim de 15 a secundària, 15 a primària i 10 a infantil, mentre que Educació avui ha dit que no es tocaran) o ampliant el pressupost en 1.700 milions "per arribar al 3% del PIB, que és la meitat del que marca la llei i la meitat del que inverteixen els països del nostre entorn". La proposta del Govern reforça el Departament en 370 milions.

Font també ha qüestionat la idea dels grups estables, perquè ha considerat molt difícil "perimetrar" grups amb ràtios de 30 alumnes. El portaveu d'Ustec ha alertat que tots aquests grups quedaran "connectats per germans", per la qual cosa no veu factible aplicar la màxima d'aïllar els grups en cas que apareixen casos positius de coronavirus.A parer del portaveu sindical, el problema principal del pla que ha dissenyat el Govern, més enllà de la inversió insuficient, és que es basa en la premissa que els nens "no contagien". Font considera aquest plantejament "molt agosarat" però, en tot cas, entén contradictori que per una banda es digui això com, afirma, ha fet avui la consellera Vergés, i per l'altra es parli dels grups estables. "Si els nens no contagien, perquè se'ls limita els beneficis dels grups variables o de la utilització de laboratoris o aules de música?", s'ha preguntat.

El portaveu d'Ustec ha advertit que la "pèrdua" educativa que suposa aquesta limitació "no quedarà compensada" per la incorporació de 5.000 professionals per als "prop de 2.500 centres" educatius que hi ha a Catalunya.Més enllà d'això, recorda que l'aposta del sindicat és ampliar el pressupost del Departament en 1.700 milions d'euros, fet que deixaria la xifra global en el 3% del PIB. "Això és la meitat del que diu la llei i la meitat del que inverteixen els països del nostre entorn", ha afirmat Font, que també ha qüestionat que no sigui possible construir nous edificis en sis mesos per atendre "l'emergència educativa".Per tot plegat Font ha recordat que a mitjan curs passat Ustec ja plantejava una vaga indefinida per a final de curs, que no s'ha pogut fer per la pandèmia. "Ja no estàvem molt contents aleshores i el panorama no pinta bé. Ens esperarem a veure com comença el curs, però la previsió és molt dolenta perquè no sabem on estarem sanitàriament", ha advertit.

Irresponsabilitat

De la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha lamentat en un comunicat el "cúmul de reiteracions, inconcrecions i fal·làcies" que el Govern ha comunicat en la roda de premsa en què han participat el vicepresident, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló.Aspepc·sps coincideix amb Ustec en què els grups estables conformen una mesura "molt complicada" d'aplicar en un centre de Secundària, "especialment a l'hora de l'esbarjo o durant els canvis de classe". L'entitat recorda que a Batxillerat, per exemple, els grups estables no arriben a la meitat d'hores i a FP es comparteixen tallers i instrumental. "En definitiva un conjunt de mesures que indiquen no conèixer les aules des de peu de pissarra però sí pensades des de la llunyania d'un despatx".Per tot plegat el sindicat ha manifestat el "rebuig més absolut" a les mesures, una postura que, anuncia, manifestarà a la Mesa Sectorial convocada per a aquest dimarts. També ha anunciat que farà "responsable" la Generalitat de "qualsevol perjudici i dany" que aquesta "irresponsabilitat manifesta" comporti al professorat, així com que actuarà "judicialment allí on correspongui".