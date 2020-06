Llibertat provisional per a quatre dels CDR investigats per presumpte terrorisme

L'Audiència Nacional ha dictat llibertat provisional i sense mesures cautelars per a quatre membres dels CDR investigats per la seva presumpta pertinença a organització terrorista, i els altres dos que estaven citats a declarar finalment ho faran dilluns vinent.

Així ho ha explicat aquest dimarts a Europa Press el portaveu de la seva defensa, Xavier Pellicer, del col·lectiu Alerta Solidària, que ha dit que s'ajornen les dues declaracions per problemes d'agenda dels advocats per comparèixer.

Durant el matí han declarat Queralt Casoliva, segona tinent d'alcalde de la CUP a l'Ajuntament de Sentmenat (Barcelona), així com Esther Garcia, Clara Borrero i David Budria.

La lletrada dels encausats, Eva Pous, ha precisat davant els mitjans, a la sortida dels Jutjats de Sabadell, que ni el ministeri fiscal ni l'acusació popular han demanat mesures cautelars, i ha subratllat que han continuat "les irregularitats", perquè no han entregat a les defenses l'escrit pel qual han estat citats.

Ha dit que "encara no saben el motiu d'aquestes citacions", malgrat no haver-hi secret de sumari de la causa, ha recordat Pous. Els membres que sí que han declarat ho han fet de manera telemàtica: tres als Jutjats de Sabadell (Barcelona) i una als de Mollet del Vallès (Barcelona).



Concentració a Sabadell

Més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes de les dependències judicials de la capital vallesana, convocats pel col·lectiu de suport als detinguts el passat 23 de setembre (Detingudes 23-S), per mostrar suport als qui estaven citats a declarar.

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha reactivat la causa que investiga un grup dels CDR anomenat Equip de Resposta Tàctica (ERT) que pretén assolir la independència de Catalunya "per qualsevol via, inclosa la violenta".

En la cèdula de citació d'un dels nou imputats, a la qual ha tingut accés Europa Press, l'instructor l'investiga per formar part de l'anomenat ERT, "grup fortament organitzat i clandestí, els membres del qual clamen per un augment manifest de la radicalitat de les seves accions".

Segons García Castellón, aquest investigat coneixia "el 'laboratori clandestí' on es preparaven i confeccionaven diversos compostos explosius, principalment termita, que també hauria servit per emmagatzemar i dipositar per a tercers diferents precursors i substàncies químiques perilloses".

També destaca que van participar "en els fets violents dels dies 14 i 15 d'octubre a l'Aeroport de Barcelona i la Delegació del Govern a Catalunya", i "en els fets violents arran de la sentència del Tribunal Suprem i bloqueig de la frontera franc-espanyola" entre l'11 i 13 de novembre del 2019.



9 detinguts el setembre

Durant aquesta investigació es van detenir un total de nou persones al setembre, de les quals set van ingressar en presó provisional. L'Audiència Nacional els va posar en llibertat sota fiança i amb mesures cautelars uns mesos després.

Les altres dues persones que es van detenir el dia de l'operació van ser posades en llibertat pels investigadors de la Guàrdia Civil i el magistrat instructor no els havia cridat encara a declarar.