Sindicats de Mossos critiquen l'auditoria sobre els antiavalots per falta de concreció i pressupost

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra són força crítics amb l'auditoria presentada aquest dilluns per la Conselleria d'Interior sobre l'actuació dels antiavalots l'octubre passat pels aldarulls post-sentència del Suprem. Pels sindicats USPAC, SAP-Fepol i SPC, les mesures proposades a l'auditoria necessiten pressupost i evidencien la falta d'inversió dels últims anys. A més, demanen que la cúpula política d'Interior doni suport als agents d'ordre públic en les seves actuacions.

En declaracions a l'ACN, el portaveu del sindicat USPAC, Albert Palacio, ha qualificat de "despropòsit" l'auditoria, ja que consideren que totes les mesures proposades ja existien o depenen de la cúpula política d'Interior. Per això, considera que el conseller d'Interior, Miquel Buch, "ven fum" amb aquest document i ha volgut "tapar el soroll". En aquest sentit, lamenta que el cos policial segueixi "massa polititzat" i "tremoli davant de qualsevol queixa". De fet, ha criticat que els membres de la cúpula del departament no siguin experts en seguretat.

El sindicat SAP-Fepol considera que l'auditoria ha evidenciat les mancances d'efectius, material i formació dels antiavalots, sobretot dels ARRO, i reclama, per exemple, la incorporació de càmeres de gravació unipersonal per protegir els agents de falses denúncies. Per això, demana a Interior que doti pressupostàriament un pla de contingència per millorar la situació.

Per la seva banda, segons el sindicat SPC, l'auditoria vol fer un "canvi encobert" del model actual d'ordre públic basat en el manteniment de la distància entre agents i manifestants a un de cos a cos, "reduint l'equipament a una defensa i un escut en inferioritat numèrica". Per a David Miquel, portaveu de l'SPC, Interior està apostant per un model "híbrid", ja que no hi ha prou agents per anar al model de cos a cos, però alhora tampoc dona les eines suficients als agents per mantenir el model de distància.

Això, segons ha dit a l'ACN, posa en risc els agents i els ciutadans pacífics i és "fruit de les pressions socials minoritàries i d'alguns partits polítics". Per a Miquel, el cos està "acomplexat" pel fet que els dirigents polítics no els defensin prou. També critica que s'aposti per la mediació però alhora s'admeti que cada cop hi ha més grups que rebutgen qualsevol mena de diàleg amb la policia.