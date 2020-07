Cop de porta de Rull i Turull al PDeCAT per la integració a JxCat

En una carta al president del PDECat, David Bonvehí, els tres exconsellers presos Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn van anunciar la seva decisió de deixar de proposar una integració del partit en JxCat que fos objecte de debat intern. Per això els dirigents suggereixen que no caldrà més discussió interna perquè es dirimiran les diferències d'una altra manera, segons va informar El Periódico. «És evident que hi ha visions diferents de com s'ha de desenvolupar el trànsit cap a un JxCat enfortit i ordenat, totes elles visions legítimes que tindrem la possibilitat de defensar en positiu i al marge de qualsevol tipus de confrontació interna al llarg de les properes setmanes». Que cadascú segueixi el seu partit», afirmen fonts properes als presos.