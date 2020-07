Coralí Cunyat, nova presidenta de la Federació de Fires de Catalunya

La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) ha escollit aquest dijous Coralí Cunyat com a nova presidenta de l'entitat. L'actual directora general de Fira de Girona s'ha mostrat "orgullosa" de ser la primera dona en assumir el càrrec. Cunyat ha obtingut un 97% del total de vots, i l'acompanyaran Bernat Vilarassau com a vicepresident primer – càrrec que ocupava la nova presidenta fins ara - i Oriol Oró que serà el vicepresident segon. Cunyat ha reconegut que el coronavirus ha obligat les fires a mirar "cap a la tecnologia" i buscar noves fórmules que acompanyin les més "tradicionals". "Ara, sí o sí, haurem d'incorporar la tecnologia", ha subratllat. En aquest sentit, aposta per les visites 3D com esdeveniments que hauran de ser més habituals.

La nova presidenta de la FEFIC ha recordat que les fires "són un dels motors econòmics de Catalunya" i ha reclamat que es protegeixi el sector, especialment després del coronavirus on la seva activitat "s'ha vist greument afectada". "La pandèmia ens obligarà a tots a repensar-nos, fer les coses diferents i aquest canvi també l'ha de fer la Federació. No només hem de ser una eina útil pels socis, sinó que hem de ser referents i líders", ha assenyalat.

En relació als objectius de la FEFIC durant el seu mandat Cunyat ha deixat clar que volen ser un lobbie sectorial per representar el sector de les fires i els seus interessos, a més d'un punt de trobada i d'informació especialitzada. Cunyat ha liderat l'única candidatura que es presentava a les eleccions de la presidència de l'ens, i ha deixat clar que vol fer una junta directiva "molt col·legiada", per tal de "fer créixer qualitativament i quantitativament" la FEFIC.

A més de Viilarasau i Oró que ocuparan les vicepresidències, a Cunyat l'acompanyaran a la junta directiva dotze persones més: Xavier Roure en serà el secretari, Magí Sanserrich el tresorer i Pilar Yagüe, Roger Sàbat, Judit Reixach, Oliver Klein, Carli Farràs, Sílvia Mansila, Tània Infante, Ramon Ferrando, Teresa Clara Condom i Fabio Valbonesi en seran els vocals.

Abans de Cunyat, han ocupat el càrrec Jaume Dalmau, Xavier Ollé, Xavier Ticó, Paco Flaquer, Pere Carles, Ernest Marco i Ramon Ferrando. Coralí Cunyat és llicenciada en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona (UdG), i des del gener de 2016 ocupa el càrrec de directora general de Fira de Girona. Abans, va ser senadora de CiU a Madrid i regidora del partit a l'Ajuntament de Girona.

La Federació de Fires de Catalunya es va fundar l'any 1995, després de celebrar el seu primer congrés a Tortosa. Actualment, l'entitat compta amb 48 associats.