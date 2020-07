Puigdemont impulsa un nou partit al marge del PDECat i convoca l'assemblea constituent el dia 25

Ja és oficial: Carles Puigdemont impulsa un nou partit. L'expresident de la Generalitat ha anunciat la presentació de la seva nova formació i n'ha convocat l'assemblea constituent pel proper 25 de juliol.





Ens comprometem a fer de Junts per Catalunya una eina transversal, plural i eficaç al servei de la república catalana i de les persones. T'esperem el dia 25 per començar a caminar junts. #Jotambéhiseré pic.twitter.com/ut4SwT4B9t — Carles Puigdemont (@KRLS) July 2, 2020

Presències i absències

Lideratges

Ho ha fet a través d'un manifest publicat a Twitter a les 19 hores d'aquest dijous, que també han compartit el president de la Crida, Jordi Sànchez , consellers del Govern com Meritxell Budó Damià Calvet i els presos del PDeCAT.L'objectiu és crear Junts per Catalunya en el seu partit, que defineixen com una "eina transversal, plural i eficaç" al servei de la República i les persones. Puigdemont obvia així el president i la majoria de la direcció del PDeCAT, David Bonvehí , que volia mantenir les negociacions. La trencadissa ja és un fet.La batalla per la marca continua. Puigdemont i el seu entorn han fet públic el manifest 'Junts, per Catalunya', compartit a la xarxa amb l'etiqueta #JoTambéHiSeré. L'expresident ha reivindicat així les sigles de JxCat, que són propietat del PDeCAT. De fet, la guerra es manté oberta i, lluny d'apropar posicions, Puigdemont ha anunciat la creació d'un partit nou que aglutinarà l'espai de JxCat sense esperar a resoldre el debat intern del Partit Demòcrata.L'assemblea constituent del 25 de juliol serà oberta a qui s'hi vulgui sumar. Aquell Entre aquell mateix dia i l'endemà el PDeCAT té previst celebrar un Consell Nacional decisiu -tal com va avançar ahir l'ACN.Així, Puigdemont vol convertir l'espai de JxCat en un partit que giri al seu voltant, sense esperar com es desencallen les negociacions entre el PDeCAT i la Crida. Unes converses que l'entorn de David Bonvehí vol mantenir obertes, però que cada vegada estan més abocades al fracàs. Sobretot després de l'anunci de Puigdemont."Assumim la responsabilitat d'impulsar la constitució en forma de partit l'espai polític que des del desembre del 2017 s'ha articulat al voltant de Junts per Catalunya", diu el text difós per les xarxes. Puigdemont i els signants del manifest interpel·len les persones que creuen que l'Estat no té "cap voluntat de reformar-se ni tan sols de transformar-se en una democràcia i una economia socialment responsables i de prestigi al món", per tal que se sumin al projecte. També es comprometen a "accelerar el Procés"."És l'hora de la generositat i la responsabilitat, el moment d'abandonar tensions estèrils i mirades sovint massa egocèntriques i enfocades al petit espai de cadascú", continua el manifest.A més de Puigdemont i Sànchez, també signen el manifest els exconsellers Jordi Turull, Toni Comín, Josep Rull, Quim Forn, Lluís Puig; membres actuals del Govern com Meritxell Budó o Damià Calvet; l'exconsellera i líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi; les alcaldesses Marta Madrenas, Anna Erra i Lluís Guinó -tots tres del PDeCAT i diputats al Parlament-; membres del grup com Teresa Pallarès, Eusebi Campdepadrós, Violant Cervera, Anna Geli, Gemma Geis, Mònica Sales, Aurora Madaula, Josep Maria Forné, Josep Costa, Ferran Mascarell, Toni Morral i Pilar Calvo (Crida); la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Míriam Nogueras; i l'alcalde de Montblanc, Pep Andreu (ex d'ERC), entre d'altres.En total són una cinquantena de persones on també destaquen absències com les del president del Govern, Quim Torra; la cúpula del grup de JxCat al Parlament que formen Albert Batet i Eduard Pujol; els consellers Jordi Puigneró -que sona com a favorit de Puigdemont per ser el candidat efectiu- o Miquel Buch -que aspira a liderar el nou partit-; o l'eurodiputada a l'"exili" i exconsellera Clara Ponsatí, o la també exconsellera i líder de JxCat a Madrid, Laura Borràs.Entre les persones que signen el manifest s'escollirà una comissió gestora que prepararà la cita del 25 de juliol, tal com apunten a l'ACN fonts de l'espai de JxCat. En aquesta assemblea constituent s'escollirà ja la direcció del nou partit. Tot apunta que Puigdemont en serà el president, i que el líder de la Crida, Jordi Sànchez -empresonat a Lledoners- en sigui el número dos com a secretari general.Buch manté les aspiracions per tenir un lloc de rellevància en aquesta estructura, així com Budó. Per la seva banda, Calvet i Puigneró són els noms que més sonen com a candidats 'efectius' d'una llista electoral que podria encapçalar el propi Puigdemont.