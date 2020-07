Ja és oficial: Carles Puigdemont impulsa un nou partit. L'expresident de la Generalitat ha anunciat la presentació de la seva nova formació i n'ha convocat l'assemblea constituent pel proper 25 de juliol.





Ens comprometem a fer de Junts per Catalunya una eina transversal, plural i eficaç al servei de la república catalana i de les persones. T'esperem el dia 25 per començar a caminar junts. #Jotambéhiseré pic.twitter.com/ut4SwT4B9t — Carles Puigdemont (@KRLS) July 2, 2020

Ho ha fet a través d'un manifest publicat a Twitter a les 19 hores d'aquest dijous, que també han compartit el president de la Crida, Jordi Sànchez , consellers del Govern com Meritxell Budó Damià Calvet i els presos del PDeCAT.L'objectiu és crear Junts per Catalunya en el seu partit, que defineixen com una "eina transversal, plural i eficaç" al servei de la República i les persones. Puigdemont obvia així el president i la majoria de la direcció del PDeCAT, David Bonvehí , que volia mantenir les negociacions. La trencadissa ja és un fet.