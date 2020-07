Torra xifra en 30.000 milions d'euros el cost de la pandèmia i exigeix més recursos

El president de la Generalitat, Quim Torra, va destacar ahir que l'última estimació del Govern xifra en 30.000 milions d'euros la quantitat que Catalunya necessita per reactivar l'economia, per la qual cosa va demanar a tots els grups del Parlament, més enllà dels que donen suport al Govern, que «collin» l'Executiu espanyol per rebre els fons estatals que considera que Catalunya mereix.

Torra va recordar que els socialistes i els comuns tenen companys de formació que són ministres de l'Executiu de Pedro Sánchez: «Dels grups del PSC i els comuns dependrà que Catalunya pugui comptar amb els recursos que necessita: No fallin als catalans. Ara els necessitem més que mai. No acceptarem menys del que ens correspon. Aquesta no hauria de ser una lluita del Govern sinó de tots els grups del Parlament. Aquests diners són per a tots els ciutadans de Catalunya», va afegir en al·locució a tots els grups parlamentaris als quals va demanar defugir de partidismes i pensar en el benestar dels catalans.



Finançament europeu

A més dels fons estatals, Torra va assumir que la recuperació de l'autonomia depèn dels ajuts europeus, concretament d'un finançament addicional que espera aconseguir aquests propers dies i de cara al present exercici.

En aquest sentit, va anunciar que aquesta setmana remetrà dues cartes: la primera al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè demani en nom de Catalunya «un préstec de 5.000 milions d'euros (el 2% del PIB)» al director del Mecanisme d'Europeu d'Estabilitat (MEdE), Klaus Regling.

La segona carta la remetrà al mateix Regling per explicar-li que «Catalunya accepta les condicions del MEdE perquè permet retornar-lo al 0,1% i perquè permet donar liquiditat immediata».

«Catalunya no pot esperar a rebre els ajuts europeus l'any vinent. Necessitem els diners ara», va advertir el president que va assegurar que no concep que Sánchez s'oposi a la petició del préstec.



Partides adaptades

Torra també va anunciar que el Govern preveu tenir modificades el 21 de juliol les partides dels pressupostos del 2020 per adaptar-les a la crisi que ha generat el coronavirus.

En una intervenció en el ple monogràfic sobre la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials, el president s'ha referit al Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (Coreco) i ha explicat que el seu executiu preveu tenir la primera versió d'aquest pla el 16 i 17 de juliol, per poder-lo aprovar el 21 del mateix mes.

«El 21 de juliol tindrem els pressupostos prioritzats i unes accions transversals de sectors estratègics fixades», va explicat el president, que va subratllar que considera que qualsevol mesura que apliquin sobre els comptes catalans serà insuficient fins que Catalunya sigui independent.

Per la seva banda, la portaveu d'ERC Marta Vilalta es va desmarcar de la proposta de Torra de demanar un préstec a la UE de 5.000 milions d'euros destinat a mesures de reconstrucció, perquè «no és el moment dels rescats via deute, sinó de reclamar els fons als quals té dret Catalunya».

En canvi, la portaveu republicana es va mostrar partidària de seguir insistint al Govern de l'Estat perquè transfereixi els fons «que corresponen» a Catalunya i als que «té dret» per poder costejar els 30.000 milions d'euros que han estat estimades com a necessàries per a seva reactivació econòmica.

Marta Vilalta va demanar utilitzar la crisi postcoronavirus com una oportunitat per construir un país més just i amb menys desigualtats socials, el que significa «no aplicar les receptes de la crisi de l'any 2018».



Crítiques de l'oposició

El president del PSC-Units al Parlament, Miquel Iceta, es va mostrar disposat a ajudar en la reclamació de més recursos per a Catalunya per afrontar la reconstrucció postcovid-19 però també va avisar el president de la Generalitat. «Seria un error situar unes expectatives impossibles que justifiquessin un procés de reivindicació i frustració permanents», afegir. La portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, va lamentar que Torra, «no deixi la matraca del procés» ni «en aquestes circumstàncies». Per la seva banda, el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera va afirmar que un nou "embat" contra l'Estat és més necessari que mai.

El diputat del PPC al Parlament Santi Rodríguez va acusar la Generalitat d'actuar «com un pollastre sense cap» durant la seva gestió de la pandèmia. I la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va insistir a demanar a Torra que convoqui eleccions perquè els ciutadans decideixin si la reconstrucció ha de seguir «la via Torra-Puigdemont».