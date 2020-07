Dos brots sumen almenys nou positius més a la província de Lleida

L'alberg de Lleida on s'ha detectat un dels brots.

L'alberg de Lleida on s'ha detectat un dels brots. acn

El brot de covid-19 detectat en un edifici del centre històric de Lleida suma nou positius i, segons ha informat el Departament de Salut, s'ha demanat a la resta de veïns que es confinin fins que es tinguin els resultats de la resta de proves. A més, la residència de serveis socials bàsics (de titularitat privada amb concertació de places públiques) amb cinc casos positius és l'alberg Jericó. Segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Lleida, arran d'aquests casos s'ha tancat l'alberg, s'han confinat els usuaris i s'han fet 71 proves PRC a 11 treballadors, un voluntari i 59 residents. Des de la Paeria esperaven tenir els resultats d'aquestes proves al llarg del dia d'ahir.

A la demarcació de Lleida, Salut està fent el seguiment de vuit brots (set a Ponent i un al Pirineu). A més del brot de l'edifici del centre històric de la ciutat i de l'alberg, també se supervisen els brots en tres empreses fructícoles que, de moment, sumen 24 positius i 40 contactes aïllats, tot i que no es descarten nous casos ja que s'estan fent més proves PCR.

Pel que fa a la residència privada Castrillón de Lleida, en què es van detectar 18 positius -13 residents i 5 treballadors-, Salut dona el brot per «controlat». L'últim brot conegut a Ponent s'ha registrat en una empresa agroalimentària de la comarca de la Segarra de la qual no es tenen encara dades ni de proves ni de positius. Finalment, el brot de la Vall d'Aran en què es van detectar 8 positius que van compartir una barbacoa també es dona per controlat, després d'haver fet PCR a la resta de participants a la festa.



Creix el nombre de casos

La conselleria de Salut va comunicar ahir les xifres confirmades dimecres de l'evolució de la covid-19, amb 128 nous casos a la província, una xifra que supera els 71 que hi havia detectats el dimarts. Segons les dades del Departament, des de l'inici de la pandèmia s'han detectat a Lleida un total de 3.970 casos: 3.491 a la Regió Sanitària de Lleida i 479 a la de l'Alt Pirineu i Aran.

Entre els afectats hi ha dos bombers dels parcs de les Borges Blanques (Garrigues) i Mollerussa (Pla d'Urgell), que han donat positiu i han obligat a aïllar els companys que van estar en contacte amb ells els últims dies de treball. Segons va confirmar el cap dels Bombers de la Generalitat a Lleida, Jordi Solà, a les Borges Blanques hi ha quatre bombers aïllats i a Mollerussa, set.

Solà ha explicat que tots dos van notar símptomes i, després d'acabar el seu torn, es van desplaçar fins al centre d'atenció primària (CAP) pertinent, on els van fer una prova PCR.