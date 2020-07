La Generalitat crearà una "xarxa d'hotels refugi" per aïllar turistes positius

El Departament d'Empresa i Coneixement crearà una "petita xarxa d'hotels refugi" per tal que els turistes que es contagiïn per coronavirus durant la seva estada puguin aïllar-se. Es tracta d'un projecte que s'està acabant de treballar, però que el director general de Turisme, Octavi Bono, confia en tenir enllestit en uns deu dies. En el cas en què un visitant tingui símptomes de patir la covid-19 durant la seva estada, des de recepció trucaran al 061 i es derivarà aquesta persona a un centre sanitari per fer un test. En el cas en què surti positiu, aquesta persona es traslladarà en algun dels hotels refugi. El Departament estudia tenir entre tres i quatre hotels d'aquesta xarxa, un d'ells a les comarques gironines.

Així ho ha avançat el director general de Turisme, Octavi Bono, en un webinar organitzat per la Taula Gironina del Turisme. En ell, Bono ha detallat que el Departament d'Empresa "assumirà el cost" de les estades. Amb aquesta mesura, la Generalitat vol "alliberar" a la resta d'hotels el fet d'haver de reservar una zona per a turistes amb coronavirus. Això suposaria aïllar unes determinades zones de l'establiment per garantir que no hi hagués contacte amb la resta de clients.

En el cas en què el pacient doni positiu per PCR, s'activarà el protocol sanitari corresponent. Els pacients que es derivin als "hotels refugi" podran fer-ho amb els seus acompanyants però hauran d'estar aïllats.

De moment, el Departament d'Empresa està "en tramitació administrativa" per fer factible aquest projecte. Cada federació d'hostaleria de totes les demarcacions han proposat un establiment per formar part d'aquesta xarxa. En el cas de l'establiment gironí, el Departament preveu respondre aviat la proposta, tot i que ha demanat "solidaritat" en les compensacions que hauria de donar el Departament al negoci.