Junqueras: «Un pas més, però seguim sent presos polítics»

Tant els presos com els partits independentistes van celebrar la proposta de les presons, tot i que segueixen considerant-la insuficient i exigeixen la seva posada en llibertat, si cal a través d'una amnistia.

En el seu perfil de Twitter, l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va opinar que el tercer grau és «un pas més», però ha advertit: «Seguim sent presos polítics i volem la llibertat a través de l'amnistia, perquè som innocents». L'exconseller Josep Rull (PDeCAT) va afirmar també a Twitter: «Amb les nostres conviccions més fortes que mai, seguim, però que ningú s'equivoqui: estem parlant d'una classificació penitenciària. El tercer grau és presó».

El també exconseller del PDeCAT Jordi Turull va reaccionar a la notícia amb un breu comentari a Twitter: «Seguim i amb majúscules. Llibertat presos polítics i exiliats».

Per la seva banda, l'exconsellera Dolors Bassa, d'ERC, va afirmar que «ara falta la decisió d'institucions penitenciàries» i afegeix: «Pot ser una alenada d'aire fresc, però no és definitiu» ja que «jo vull, necessito i espero la llibertat. Continuo sent una presa política sigui amb el grau que sigui».



«Vam fer el que havíem de fer»

Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, assegura: «Vam fer el que havíem de fer i segueixo totalment convençut de la legitimitat de la lluita no violenta i la desobediència civil com a instruments per transformar la societat». Cuixart afegeix també a Twitter: «Cap tribunal ens impedirà exercir drets fonamentals. Llibertat presos polítics. Autodeterminació».

Així mateix, el president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar a Twitter que els líders del procés «mai haurien d'haver estat jutjats» ni «haver entrat a la presó» i tampoc «haurien de seguir» a la presó, per la qual cosa va reivindicar: «Tercer grau? Llibertat!».

Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que no veu «res a objectar» als tercers graus dels presos independentistes i mostra «absolut respecte» a la proposta.

Per contra, Ciutadans va denunciar que la concessió del tercer grau «no és una decisió judicial» sinó «política».

El professor de Dret Penal i Penitenciari de la Universitat Abat Oliba CEU Arturo González de León va constatar que «el tracte de favor és claríssim i és indiscutible», i assegura que normalment l'administració penitenciària és més «cautelosa i restrictiva».