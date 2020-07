L'exdirector d'Infraestructures nega tracte de favor a un empresari a canvi d'adjudicacions

L'ex-director general d'Infraestructures de Catalunya, Josep Antoni Rosell, va negar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata haver donat tracte de favor per adjudicar contractes públics a l'empresari Jordi Soler, que el 2015 el va convidar a la final de la Champions a Berlín.

Tant Rosell com Soler van comparèixer, per videoconferència, davant del titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5, que imputa a ambdós un possible delicte de suborn en el marc de la investigació del conegut com a cas del 3% sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Segons van informar fonts jurídiques, l'empresari va admetre que era amic de l'ex-director general des del 2011 i en aquesta relació han emmarcat tots dos el viatge a Berlín que va sufragar Soler i a què Rosell va acudir al costat del seu fill.

Segons van indicar, davant el primer oferiment que va fer Soler del viatge, Rosell va descartar la idea, però en aquell moment es trobava en ple procés de divorci i volia seguir mantenint bona relació amb el seu fill, de manera que finalment va acceptar, ja que l'empresari li va insistir assegurant que quedaven dues places lliures a l'avió que havia contractat.

En tot cas, Rosell va negar que aquest viatge fos una contraprestació per algun tracte de favor a l'empresari des de l'antiga GISA (Infraestructures). És més, va subratllar que a l'empresa pública ell no tenia capacitat de decisió sobre els contractes que s'adjudicaven, perquè aquests assumptes havien de tenir el vistiplau del consell d'administració.

També va assegurar que els procediments per a les adjudicacions estan molt reglats i són molt rigorosos, descartant així que es poguessin donar contractes públics «a dit» segons les fonts consultades.