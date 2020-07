Ryanair torna la meitat dels reemborsaments de l'abril

Ryanair ha tornat la meitat dels reemborsaments tramitats a l'abril per vols cancel·lats durant l'estat d'alarma i ingressarà el que queda el 15 de juliol, segons ha informat la companyia aèria en un comunicat. De moment, la línia aèria de baix cost només ha resolt íntegrament els procediments tramitats al març. Els que queden d'abril, el 50%, es pagaran aquest 15 de juliol. A finals d'aquest mes també es preveu tramitar els reemborsaments de tot el mes de maig i major part de juny. Aquestes xifres inclouen els passatgers que han acceptat bons de viatge o canvis de viatges gratuïts per vols operats per Ryanair entre juliol, agost i setembre.

En un comunicat, Ryanair també sol·licita a les agències de viatges online que proporcionin detalls de les reserves no autoritzades, per poder "processar també aquests reemborsaments". Segons diu l'empresa, una "minoria significativa de devolucions" que s'han de tramitar està sent "bloquejada" perquè les agències fan servir "adreces de correu falses i targetes de crèdit virtuals en fer les reserves", que no poden "ser rastrejades fins a arribar al consumidor.

Per això, la companyia aèria reclama als clients que encara no han rebut el reemborsament que es posi en contacte amb l'agència per assegurar-se que "ha seguit les indicacions" de Ryanair i per comprovar que està "cooperant" en la tramitació de les sol·licituds.