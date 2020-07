El Govern no descarta "res de res" per la situació a Lleida

El Govern no descarta "res de res" davant de l'augment de casos de coronavirus a Lleida, segons ha pogut saber l'ACN. De fet, l'executiu ha convocat una reunió d'urgència del Procicat que encapçalarà aquest matí el president de la Generalitat, Quim Torra, i que comptarà amb la participació del vicepresident Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch. "Tot està sobre la taula", han indicat fonts del Govern. A Ponent hi ha almenys 8 rebrots de coronavirus. Vergés va assegurar divendres que la situació "no és cap broma" i en l'última setmana hi ha hagut 4 persones noves a la UCI.

La decisió de fer la trobada del Procicat es va decidir divendres a la nit, després d'altres trobades més específiques i també de diverses trobades entre membres del Govern.

Malgrat que és habitual que el Procicat es reuneixi, la cita d'aquest cap de setmana serà monogràfica i se centrarà en la situació a Ponent, segons han explicat fonts coneixedores a l'ACN.