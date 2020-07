Torra anuncia el confinament perimetral del Segrià

▶ #Consellera @albaverges: "Es recomana que la població més vulnerable estigui a casa especialment en les zones amb més incidència de la pandèmia" #COVID19 pic.twitter.com/0mNPF7jFpW — Govern. Generalitat (@govern) July 4, 2020

Les restriccions de mobilitat, tot i que, sempre que no siguin amb origen o destinació al, segons ha precisat el conseller d'Interior,A aquestes restriccions a la mobilitat se suma la, especialment els contactes amb entorns diferents, ha anunciat la consellera de salut,Les mesures acordades pel Govern insten a la gent gran a romandre confinades als seus domicilis, de manera que surtin només per a la qual "absolutament imprescindible", mentre que es tancaran els centres de dia per a gent gran i es vetaran les visites de familiars a les residències de gent gran, segonsEl GovernSegons, aquestes mesures són "imprescindibles" per contenir la propagació del, atès que les dades epidemiològiques indiquen que la incidència a la comarca de Segrià és "molt superior" a la de la resta de Catalunya i han augmentat les hospitalitzacions provocades pel coronavirus .Per controlar els accessos a la comarca,, mentre que els Bombers de la Generalitat estaran mobilitzats per si cal dur a terme desinfeccions.El conseller d'Interior ha precisat que ja s'ha avisat a les autoritats judicials corresponents de les limitacions a la mobilitat acordades a la comarca, formada per un total de 38 municipis.