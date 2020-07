Torra reivindica l'ús del català per potenciar el turisme cultural i ajudar un sector molt castigat per la covid-19

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat l'ús de la llengua catalana com a eina per potenciar el turisme cultural i donar un impuls a un sector especialment castigat per la covid-19. Torra ho ha dit durant la presentació del programa 'Camins del català' que s'ha dut a terme a Montserrat. La iniciativa pretén apropar les diferents varietats dialectals, els parlars i les figures il·lustres de Catalunya a través de rutes emblemàtiques arreu del territori. La primera d'aquestes propostes gira entorn les Homilies d'Organyà i parteix d'un dels camins que envolten la muntanya. Està formada per nou punts d'interès i inclou un monòlit de l'escultor Ramon Maria Jounou, que simbolitza un moment clau per a la llengua.